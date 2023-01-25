Історична операція: у Львові пересадили легені від посмертного донора

Трансплантологія органів від посмертних донорів в Україні ще не стала популярною. Проте уже фіксуються такі операції, які рятують життя.
У Львові провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора. Це друга така операція в Україні й перша, яку наші лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег!
Операція з пересадки легень від посмертного донора тривала 16 годин.
Операція з пересадки легень від посмертного донора тривала 16 годин.
“Нові” легені отримав киянин Олексій Чернишков. Чоловік був ліквідатором аварії на ЧАЕС, зараз йому 56 років. Через роботу на аварії в Чорнобилі він отримав тотальну бульозну емфізему — ледь міг пройти 30 м самостійно.
На таку операцію його зважив 11-річний син, який нікого, окрім Олексія, не має.
Відомо, що зараз Олексій Чернишков самостійно дихає і чудово почувається.
Донором для Олексія став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його рідні погодилися віддати органи заради порятунку життя. Завдяки цьому рішенню вдалося врятувати не тільки Олексія, а ще п’ять життів!
Окрім легенів лікарі змогли пересадити ще серце, печінку і нирки: всі операції пройшли вдало.
Окрім легенів лікарі змогли пересадити ще серце, печінку і нирки: всі операції пройшли вдало.
Важку та без перебільшення історичну операцію з пересадки легень від посмертного донора виконала команда Першого медоб’єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним.
МОЗ України каже: щороку трансплантації легень в Україні потребують близько 100 пацієнтів. Щоб пришвидшити надання такої високотехнологічної допомоги, Міністерство сприяло стажуванню групи трансплантологів з трьох медичних центрів у провідних клініках США.
Зараз усі пересадки органів в Україні відбуваються в межах пілотного проекту МОЗ з трансплантації й повністю оплачуються державним коштом. Тариф за трансплантацію легень встановлено на рівні 2,6 млн грн.
Українським лікарям допомагають іноземні колеги, щоб поділитися досвідом та знаннями: їх згодом використовують наші медики й на лінії фронту. Про організацію Лікарі без кордонів можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!