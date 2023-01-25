Історична операція: у Львові пересадили легені від посмертного донора

Трансплантологія органів від посмертних донорів в Україні ще не стала популярною. Проте уже фіксуються такі операції, які рятують життя. У Львові провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора. Це друга така операція в Україні й перша, яку наші лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег!

Операція з пересадки легень від посмертного донора тривала 16 годин.

“Нові” легені отримав киянин Олексій Чернишков. Чоловік був ліквідатором аварії на ЧАЕС, зараз йому 56 років. Через роботу на аварії в Чорнобилі він отримав тотальну бульозну емфізему — ледь міг пройти 30 м самостійно.

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На таку операцію його зважив 11-річний син, який нікого, окрім Олексія, не має.

Відомо, що зараз Олексій Чернишков самостійно дихає і чудово почувається.

Операція трансплантації від посмертного донора

Донором для Олексія став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його рідні погодилися віддати органи заради порятунку життя. Завдяки цьому рішенню вдалося врятувати не тільки Олексія, а ще п’ять життів!

Окрім легенів лікарі змогли пересадити ще серце, печінку і нирки: всі операції пройшли вдало.

Важку та без перебільшення історичну операцію з пересадки легень від посмертного донора виконала команда Першого медоб’єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним.

МОЗ України каже: щороку трансплантації легень в Україні потребують близько 100 пацієнтів. Щоб пришвидшити надання такої високотехнологічної допомоги, Міністерство сприяло стажуванню групи трансплантологів з трьох медичних центрів у провідних клініках США.