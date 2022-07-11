Розповіді

Зшивали судини товщиною з людську волосину: історія унікальної операції free-flap, яку провели львівські лікарі військовому

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 11 Липня 2022, 13:00
Історія унікальної операції, яку провели львівські лікарі

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