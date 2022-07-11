Зшивали судини товщиною з людську волосину: історія унікальної операції free-flap, яку провели львівські лікарі військовому

40-річному львів’янину, якому загрожувала ампутація, зберегли ногу. Для цього медики лікарні Святого Пантелеймона першого медоб’єднання Львова провели унікальну операцію free-flap.

Юрій Фурманський вивихнув ногу, коли просто виходив з машини. Необережно ставши на кінцівку чоловік отримав складний відкритий перелом. У лікарні, куди його відразу доправили, пацієнту надали невідкладну допомогу.

Мені вкололи знеболююче, встановили якусь залізну конструкцію, поклали в палату на витяжку.

– Чотири дні я був на витяжці. Потім лікар побачив, щось з ногою не так, подивився – там виявився гній. Мене забрали в операційну, а далі я вже не пам’ятаю, – пригадує Юрій.

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У чоловіка виявили анаеробну інфекцію – одну з найтоксичніших, яка призводить до відмирання тканин та, навіть, гангрени. Юрію загрожувала ампутація, тож медики вирішили врятувати ногу чоловіка. Спільно з британськими колегами львівські хірурги провели мікрохірургічне втручання, так звану free flap операцію.

15-сантиметровий клапоть тканин виділили зі стегна Юрія і закрили ним поранену гомілку. Аби відновити кровопостачання в тканинах, хірурги зшивали судини товщиною з людську волосину.

Завідувач першого хірургічного відділення Гнат Герич каже, що це була надзвичайно складна операція тривалістю в десять годин.











– З бічної поверхні стегна іншої ноги ми взяли повношаровий клапоть – це є шкіра, підшкірна клітковина, фастія і частково м’язи – і пересадили його на дефект власне тканин, який сформувався внаслідок утворення рани, – розповідає завідувач першого хірургічного відділення лікарні Святого Пантелеймона.

Такі втручання в Україні вже проводили, проте вперше медики взяли настільки великий клапоть. Операція завершилась успіхом: пересаджена тканина прижилася.

Нині Юрій вже проходить реабілітацію. Чоловік вдячний медикам за збережену ногу і хоче якнайшвидше повернутися додому до своїх трьох діток.

Медики запевняють, такі операції – знахідка для нинішньої воєнної медицини.

Операції з пересадки вільних клаптів і загалом реконструктивна хірургія є надважливими в час військових дій, коли є багато пацієнтів з військовими пораненнями.

– Оскільки такі травми спричинюють масивні дефекти м’яких тканин, які неможливо закрити й ліквідувати жодними іншими способами, крім таких пластичних операцій з пересадкою вільних клаптів. Тому дана хірургічна операція є унікальною і надважливою в цей воєнний час, – розповідає Гнат Герич.

Нові хірургічні технології, зокрема free flap операції, стануть частиною великого проекту реабілітаційного центру Незламні, який зведуть у Львові. Одним з його напрямків роботи буде реконструктивна хірургія.

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