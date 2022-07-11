Сшивали сосуды толщиной с человеческий волос: история уникальной операции free-flap, которую провели львовские врачи военному

40-летнему львовянину, которому угрожала ампутация, сохранили ногу. Для этого медики больницы Святого Пантелеймона первого медобъединения Львова провели уникальную операцию free-flap.

Юрий Фурманский вывихнул ногу, когда просто выходил из машины. Неосторожно встав на конечность, мужчина получил сложный открытый перелом. В больнице, куда его сразу доставили, пациенту оказали неотложную помощь.

Мне укололи обезболивающее, установили какую-то железную конструкцию, положили в палату на вытяжку.

– Четыре дня я был на вытяжке. Потом врач увидел, что с ногой не так, посмотрел – там оказался гной. Меня забрали в операционную, а дальше я уже не помню, – вспоминает Юрий.

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У мужчины обнаружили анаэробную инфекцию – одну из самых токсичных, которая приводит к отмиранию тканей и даже гангрены. Юрию угрожала ампутация, и медики решили спасти ногу мужчины. Совместно с британскими коллегами львовские хирурги провели микрохирургическое вмешательство, так называемую free flap операцию.

15-сантиметровый лоскут тканей выделили из бедра Юрия и закрыли им раненую голень. Чтобы восстановить кровоснабжение в тканях, хирурги сшивали сосуды толщиной с человеческий волос.

Заведующий первым хирургическим отделением Игнат Герич говорит, это была чрезвычайно сложная операция продолжительностью в десять часов.











– С боковой поверхности бедра другой ноги мы взяли полнослойный лоскут – это кожа, подкожная клетчатка, фастия и частично мышцы – и пересадили его на дефект собственно тканей, который сформировался вследствие образования раны, – рассказывает заведующий первым хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона.

Такие вмешательства в Украине уже проводили, однако впервые медики взяли столь большой лоскут. Операция завершилась успехом: пересаженная ткань прижилась.

Сейчас Юрий уже проходит реабилитацию. Мужчина благодарен медикам за сохраненную ногу и хочет как можно быстрее вернуться домой к своим троим деткам.

Медики уверяют, что такие операции – находка для нынешней военной медицины.

Операции по пересадке свободных лоскутов и в целом реконструктивная хирургия являются важными во время военных действий, когда много пациентов с военными ранениями.

– Поскольку такие травмы вызывают массивные дефекты мягких тканей, которые невозможно закрыть и ликвидировать никакими другими способами, кроме таких пластических операций с пересадкой свободных лоскутов. Поэтому данная хирургическая операция уникальна и сверхважная в это военное время, – рассказывает Игнат Герич.

Новые хирургические технологии, в частности free flap операции, станут частью крупного проекта реабилитационного центра Незламні, который построят во Львове. Одним из его направлений работы будет реконструктивная хирургия.

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