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Сшивали сосуды толщиной с человеческий волос: история уникальной операции free-flap, которую провели львовские врачи военному

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 11 июля 2022, 13:00
Історія унікальної операції, яку провели львівські лікарі

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