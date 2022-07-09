Рассказы

“Мои родные легкие”: как изменилась жизнь первого в Украине пациента после трансплантации

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 09 июля 2022, 21:00
Віктор Бабій

Больше новостей
Місячний календар стрижок на липень 2022
Календарь стрижек на июль 2022: какие дни благоприятны для похода в салон, а когда лучше не трогать волосы
Ситуація у Херсоні
Гуманитарный кризис, контрнаступление и новые прилеты в Чернобаевке: какая ситуация в Херсонской области
Работа медучреждений Днепропетровской области
Надежно держат медицинский фронт: как врачи Днепропетровщины спасают раненых бойцов
Олександр Старух - голова Запорізької ОДА
Обострение возможно, но ВСУ готовы к отпору: Старух об оперативной ситуации в Запорожье
Смотреть больше

Материалы по теме

Що робити при струсі мозку - поради МОЗ
Ударились головой? Инструкции от Минздрава, как распознать сотрясение мозга и как лечиться
щоденний догляд за шкірою
Правильный уход за кожей лица: косметолог о частых ошибках и опасных веществах
Владимир Зеленский
Мы можем одержать победу до конца года: интервью Зеленского о борьбе с Россией, помощи мира и месте Украины в НАТО
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
До сих пор занимаешься самодиагностикой? Подробно рассказываем о цистите и что делать женщинам в горячих точках

Видео
0:14:53
Ситуація у Херсоні

Гуманитарный кризис, контрнаступление и новые прилеты в Чернобаевке: какая ситуация в Херсонской области
0:03:25
Работа медучреждений Днепропетровской области
Надежно держат медицинский фронт: как врачи Днепропетровщины спасают раненых бойцов
0:08:21
Олександр Старух - голова Запорізької ОДА
Обострение возможно, но ВСУ готовы к отпору: Старух об оперативной ситуации в Запорожье
Інфляція в Україні 2022 - причини та шляхи подолання
Украину ждет значительная инфляция? Как повлияет на экономику дополнительная печать денег Нацбанком
0:03:29
Спасение 11-летнего мальчика после обстрела Бахмута
В Днепре спасли жизнь 11-летнего мальчика: недалеко от дома семьи в Бахмуте взорвался снаряд
0:14:54
ситуация в Херсоне
С некоторыми общинами связь полностью отсутствует: какая сейчас ситуация в оккупированном Херсоне
0:06:04
Сергій Грабський про ситуацію на фронті 09.07.2022
Ситуация на фронте 9 июля: Грабский об оперативной паузе россиян и возможном наступлении на Запорожье
Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
“Мои родные легкие”: как изменилась жизнь первого в Украине пациента после трансплантации
Ударили градами по домам. Российская армия обстреляла Кривой Рог, есть жертвы
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 9 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 9 июля
Больше видео
Jerry Heil
Читать дальше
Война. Украинское творчество. Будущее. Откровенное интервью с исполнительницей Jerry Heil

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь