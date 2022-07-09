“Мои родные легкие”: как изменилась жизнь первого в Украине пациента после трансплантации

Виктор Бабий пришел на обследование в больницу святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. 57-летний мужчина уверенно шагает по лестнице, без остановок или передышек поднимается на нужный этаж к врачу.

Еще десять месяцев назад до операции это казалось невозможным. Виктор 10 лет страдал от легочной недостаточности, зависел от кислородного аппарата и едва передвигался по дому.

Расстояние от кровати до кухни давалось ему тяжело, приходилось отдышаться. Но ему повезло.

Сейчас также смотрят

Виктор стал первым в Украине пациентом, которому успешно трансплантировали легкие.

В сентябре ему была проведена операция.

Донором стал умерший от инсульта мужчина. Его родственники дали согласие на забор органов.

Операция длилась половину суток, и уже через шесть часов Виктор начал дышать самостоятельно. А на следующий день сделал первые шаги.

Сейчас об операции напоминают швы на груди. Мужчина уверяет — чувствует себя хорошо. Нынешний визит в больницу — обычный профилактический осмотр.

Врач-трансплантолог Игорь Гуменный делает Виктору УЗИ легких.

Говорит, у пациента все в порядке: вода не набирается, орган хорошо функционирует.

Виктор следит за уровнем кислорода в крови и дома.

Накануне визита его сестра меряла кислород пульсоксиметром, было 109. Врач говорит, что такой показатель даже больше, чем у него — оба улыбаются. В больнице пациента хвалят.

Теперь медики стремятся помочь всем, кто нуждается в трансплантации легких.

Врач-трансплантолог обращается к пульмунологам, торакальным хирургам и всем медикам, причастным к легочной хирургии и призывает направлять пациентов с легочной недостаточностью в больницу святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова.

Пациентам, нуждающимся в трансплантации легких — кислородзависимым, тем, которые имели тяжелые последствия после COVID-19, советует обращаться в колл-центр больницы и записываться на прием.

Медики будут записывать их в лист ожидания трансплантации легких, и они получат шанс вернуться к полноценной жизни.

Виктор поддерживает врача, советует не медлить и решиться на трансплантацию. Он по собственному опыту знает, как болезнь тяготит и убеждает — трансплантация способна вернуть человека к нормальной жизни.

Через 10 месяцев после трансплантации Виктор чувствует себя точно так же, как до болезни. Говорит, новые лёгкие уже стали для него родными.

Раньше мы рассказывали историю маленького Михаила, победившего рак.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!