“Мої рідні легені”: як змінилося життя першого в Україні пацієнта після трансплантації

Віктор Бабій прийшов на обстеження до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. 57-річний чоловік впевнено крокує сходами, без зупинок чи передишок підіймається на потрібний поверх до лікаря.

Ще десять місяців тому до операції це здавалось неможливим. Віктор 10 років страждав від легеневої недостатності, залежав від кисневого апарату і заледве пересувався по дому.

Відстань від ліжка на кухню давалась йому важко, доводилось віддихуватись. Та йому пощастило.

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Віктор став першим в Україні пацієнтом, якому успішно трансплантували легені.

У вересні йому провели операцію.

Донором став чоловік, який помер від інсульту. Його родичі дали згоду на забір органів.

Операція тривала пів доби, і вже через шість годин Віктор почав дихати самостійно. А наступного дня зробив перші кроки.

Нині про операцію нагадують хіба шви на грудях. Чоловік запевняє — почувається добре. Теперішній візит до лікарні — звичайний профілактичний огляд.

Лікар-трансплантолог Ігор Гуменний робить чоловіку УЗД легенів.

Каже, в пацієнта усе в порядку: вода не набирається, орган функціонує добре.

Віктор стежить за рівнем кисню в крові і вдома.

Напередодні візиту його сестра міряла кисень пульсоксиметром, було 109. Лікар каже, такий показник навіть більший, ніж у нього — обоє усміхаються. У лікарні пацієнта хвалять.

Тепер медики прагнуть допомогти усім тих, хто потребує трансплантації легень.

Лікар-трансплантолог звертається до пульмунологів, торакальних хірургів та усіх медиків, які причетні до легеневої хірургії і закликає направляти пацієнтів з легеневою недостатністю до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова.

Пацієнтам, які потребують трансплантації легень: кисневозалежним, тим, які мали тяжкі наслідки після COVID-19, радить звертатись до колл-центру лікарні та записуватись на прийом.

Медики будуть записувати їх у листок очікування на трансплантацію легень і вони отримають шанс повернутись до повноцінного життя.

Віктор підтримує лікаря, радить не зволікати і наважитися на трансплантацію. Він з власного досвіду знає, як хвороба обтяжує і переконує — трансплантація здатна повернути людину до нормального життя.

Через 10 місяців після трансплантації Віктор почуває себе так само, як до хвороби. Каже, нові легені вже стали для нього рідними.

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