Відновила зір і одразу під вінець: історія подружжя з Донеччини, що побралося у львівській лікарні

Наталя та Ігор — переселенці з Донецької області. Жінка мала дуже поганий зір. Вона розповідає, що могла бачити тільки силует людини й по голосу розуміла, з ким розмовляє. Тож вона не могла бачити свого чоловіка та дітей.

Пара вирішила офіційно одружитися у львівській лікарні, в якій медики відновили Наталі зір. Жінка змогла вперше побачити своїх донечок. Тепер сім’я планує оселитися й жити у Львові.

Наталя та Ігор захотіли, щоб їхній шлюб узаконив директор лікарні.

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— Ми давно хотіли одружитися, але не було такої нагоди, то війна, то діти… В нас донька народилася 23 лютого, й так сталося, що з цим переїздом та евакуацією ми приїхали до Львова, — каже Ігор.

Чоловік запропонував дружині відновити зір та одружитися.

— Почалася загальна евакуація з Донецької області. Я сказав Наталі, якщо виїжджати, то до Львова, — розповів чоловік. Родина приїхала до міста 7 квітня.

Наталя розповідає, що грошей на операцію з відновлення зору в них не було, але їй допомогли волонтери. Вже за кілька днів вони назбирали потрібну суму. Тож тепер Наталя звикає до свого нового зору й радіє, що може бачити донечок та чоловіка.

Кохання змушує нас робити шалені речі. Раніше ми розповідали історію військового, що подолав тисячу кілометрів з фронту, щоб освідчитися коханій.

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