Люди

Відновила зір і одразу під вінець: історія подружжя з Донеччини, що побралося у львівській лікарні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Липня 2022, 16:30

Більше відео
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як десятирічна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю
0:02:18
Як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б'ють ворога
Різниця у віці — не перешкода: як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б’ють ворога
Павло Піковець
Зворушливе відео: звільнений з полону прикордонник з Азовсталі нарешті зміг обійняти свою дружину
0:02:48
Олександр Усик підтримав пораненого підлітка
Навіть в реанімації мріє стати відомим боксером! Тяжко пораненого підлітка з Харкова підтримав Олександр Усик
Дивитись більше

Останні відео
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон

Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
0:11:15
Росіяни примусово депортують і всиновлюють українських дітей
Катують і вбивають, а потім думають прихистити! Скільки українських дітей примусово вивезли до Росії
0:03:35
Пара з Донеччини одружилася в лікарні Львова
Відновила зір і одразу під вінець: історія подружжя з Донеччини, що побралося у львівській лікарні
Кирило Буданов спрогнозував, ко
Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна
Російські військові залишили острів Зміїний
На острові Зміїний замайорів український прапор! Історія звільнення від окупантів та назви острова
0:10:06
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області
Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
0:02:30
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як десятирічна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
Більше відео
Росіяни примусово депортують і всиновлюють українських дітей
Читати далі
Катують і вбивають, а потім думають прихистити! Скільки українських дітей примусово вивезли до Росії
Кирило Буданов спрогнозував, ко
Читати далі
Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь