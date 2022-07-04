Возобновила зрение и сразу под венец: история супругов из Донецкой области, обручившихся во львовской больнице

Наталья и Игорь — переселенцы из Донецкой области. У женщины было очень плохое зрение. Она рассказывает, что могла видеть только силуэт человека и по голосу понимала, с кем разговаривает. Она не могла видеть своего мужа и детей.

Пара решила официально пожениться во львовской больнице, в которой медики восстановили Натальи зрение. Женщина смогла впервые увидеть своих дочерей. Теперь семья планирует поселиться и жить во Львове.

Наталья и Игорь захотели, чтобы их брак узаконил директор больницы.

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— Мы давно хотели пожениться, но не было такой возможности, то война, то дети… У нас дочь родилась 23 февраля, и так случилось, что с этим переездом и эвакуацией мы приехали во Львов, — говорит Игорь.

Муж предложил жене восстановить зрение и пожениться.

— Началась всеобщая эвакуация из Донецкой области. Я сказал Наталье, если выезжать, то во Львов, — рассказал мужчина. Семья приехала в город 7 апреля.

Наталья рассказывает, что денег на операцию по возобновлению зрения у них не было, но ей помогли волонтеры. Уже через несколько дней они собрали нужную сумму. Теперь Наталья привыкает к своему новому зрению и радуется, что может видеть дочерей и мужа.

Любовь заставляет нас делать безумные вещи. Ранее мы рассказывали историю военного, который преодолел тысячу километров с фронта, чтобы сделать предложение любимой.

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