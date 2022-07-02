Рассказы

Преодолел более тысячи километров, чтобы сделать предложение! Военный ВСУ ошеломил девушку предложением руки и сердца

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 02 июля 2022, 09:00
Подолав тисячу кілометрів, щоб освідчитися
Фото: Pexels

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