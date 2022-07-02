Преодолел более тысячи километров, чтобы сделать предложение! Военный ВСУ ошеломил девушку предложением руки и сердца

Влюбленный Денис преодолел более 1000 километров с фронта, чтобы сделать предложение своей любимой. И несмотря на то, что парень закаленный боями, отважный защитник перед самым важным моментом в жизни не смог скрыть дрожь.

Согласилась ли возлюбленная Дениса принять обручальное кольцо?

Преодолел тысячу километров, чтобы сделать предложение

Денис вспоминает: их чувства зарождались на расстоянии, они общались по телефону, когда он был на войне.

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Когда мы заканчивали разговор, я говорил ей, как сильно люблю.

Военный радуется, что наконец-то может встретить свою любимую лично, обнять и поцеловать ее, а самое главное — сказать о своих чувствах.

Денис воевал в Донецкой и Запорожской областях. Рассказывает, что ему было очень тяжело привыкнуть к боевым действиям. Он не имел военного опыта и не служил в армии. Но, когда Россия начала бомбить украинскую землю, дома сидеть не смог.

Мужчина ушел защищать Украину, а как потом оказалось, и любимую.

Родным, близким и знакомым я не говорил, где нахожусь. Говорил неправду. Возможно, это и неправильно, я не хотел, чтобы они волновались.

О девушке рассказывает, что она писала и звонила каждое утро. Она единственная знала, где находится ее Денис.

Ему — 28, а ей — 22. Оба работают в черновицком лицее. Хотя как коллеги они раньше почти не общались, но война объединила их, создала нечто новое и сильное. Этот момент, ради которого было столько конспирации, настал.

Ирина ведет прямую трансляцию по вручению аттестатов выпускникам. Она ничего не подозревает, но мгновение — и на ее лице слезы. Ребята-выпускники дарят ей цветы, и здесь появляется он, ее герой с охапкой роз и кольцом.

Я обещаю, скоро война закончится, и мы с тобой будем вместе. Ты выйдешь за меня?

Под громкие аплодисменты выпускников Ирина соглашается и плачет. Говорит, теперь она самая счастливая.

Помогла организовать предложение директор лицея. Она поддерживала пару и держала замысел в секрете.

Целый год ходили и не видели друг друга! А тут — война, и оказалось, что они неравнодушны друг к другу. Желаю им счастья, радости и удовольствия! — поздравляет влюбленных директор лицея Людмила Крамина.

Через несколько дней Денис снова поедет на службу. Когда вернется, не знает никто. Но военный обещает после победы отпраздновать настоящую украинскую свадьбу.

Смотри, как Денис сделал предложение Ирине.

Ранее мы рассказывали историю морского биолога, приехавшего из Антарктиды, чтобы защищать Украину.

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