Розповіді

Захищати Україну приїхав із самої Антарктиди — історія морського біолога Андрія Зотова

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 28 Червня 2022, 20:00
З Антарктиди на фронт історія Андрія Зотова
Фото: Facebook

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