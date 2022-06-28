Захищати Україну приїхав із самої Антарктиди — історія морського біолога Андрія Зотова

Українці щодня доводять свою відвагу та сміливість. З першого дня існування України. Ця історія про Андрія Зотова, морського біолога, який перетнув земну кулю, щоб захистити свою Батьківщину.

З Антарктиди — на фронт

Цією історією поділилась 28-ма окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу.

Він — морський біолог, який досліджував водні середовища в Україні та світі. Потрапив Андрій, зокрема, і до складу наукової експедиції на антарктичну станцію Академіка Вернадського.

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У попередні роки він тричі брав участь у сезонних дослідженнях, що тривали протягом антарктичного літа (три – чотири місяці).

У цей період крига відходить і дає змогу займатися вивченням морського середовища.

На станції Андрій досліджував, як зміни клімату впливають на антарктичну екосистему, яка першою реагує на ці глобальні виклики.

Під час однієї з експедицій його державу застала повномасштабна війна. Андрій каже, що був шокований та пригнічений, як і його команда.

Певний час дослідники не вірили у те, що відбувається. Втім, боєць вирішив повернутися до України, щоб стати на її захист.

Для Андрія такий досвід уже не вперше. Він — ветеран війни на Донбасі, боровся проти ворога ще у 2014–2015 роках. З того часу поєднував у житті військову справу та науку.

Шлях до України під час війни був таким:

Я передав свої дослідження іншим колегам, узгодив свої плани з керівництвом станції та домовився з капітаном антарктичної яхти, що мене доставлять до Аргентини в Ушуаю.

Там я дістався до Буенос-Айреса, звідти пролетів океан до Амстердаму, потім рушив до Варшави, потім до Пшемисля і вже тоді дістався Львова.

Андрій каже, що після прибуття вступив до лав 28 ОМБр та служить командиром роти. Про різницю між 2014 та 2022 каже, що це неможливо навіть порівняти.

Хоч ми й були тоді в різних гарячих точках, але зараз кількість обстрілів та масштаб ліній зіткнення набагато більші.

Військовий каже, що ця війна вимагає постійного, швидкого навчання та адаптації до нових умов, адже ворог використовує всю свою потужність.

Та Андрій вірить, що перемога не за горами.

Ми часто розповідаємо про неймовірну силу духу українців, але ця історія варта твоєї уваги — їй 70, і вона отримала перелом хребта за відмову віддавати український паспорт. Читай історію сміливої журналістки з Херсона.

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