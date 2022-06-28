Розповіді

Тепер я нічого не боюся: історії жінок-водійок, які перевозять автівки для фронту через митницю

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Червня 2022, 10:00
Історії жінок-водійок, які провозять автівки через митницю для фронту
Фото: Pexels, Українська Правда. Життя

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