Нульове розмитнення авто скасовується! Як повертатимуть податки ті, хто “жене” автівки з ЄС

Днями Верховна Рада скасувала так зване “нульове” розмитнення авто та повернула ввізне мито на імпортні товари.

Рішення набуде чинності 1 липня. Нагадаємо, скасували плату за розмитнення авто в Україні наприкінці березня.

Зробили це для того, щоб люди, які втратили машини через бойові дії, могли купити інші, недорого.

З моменту ж, коли діє “нульове” мито, до України з Європи вже завезли вдвічі більше машин, і почалися спекуляції.

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Тож депутати вирішили все скасувати, щоб і черги зменшити на кордоні та бюджет наповнити. Експерти кажуть, що додаткові надходження до бюджету внаслідок розмитнення автівок навряд чи будуть суттєвими.

Яка нині ситуація на польському кордоні та що думають про повернення податків ті, хто женуть автівки з Європи — дивіться в матеріалі Наталії Жуковської.

До речі, маємо для тебе актуальну пораду. Раніше ми писали, що робити, коли закінчився бензин в дорозі.