Нулевое растаможивание авто отменяется! Как будут возвращать налоги те, кто “гонит” автомобили из ЕС

На днях Верховная Рада отменила так называемую “нулевую” растаможку авто и вернула ввозную пошлину на импортные товары.

Решение вступит в силу 1 июля. Напомним, отменили плату за растаможку в Украине в конце марта.

Сделали это для того, чтобы люди, потерявшие машины из-за боевых действий, могли купить другие, недорого.

С момента, когда действует “нулевая” пошлина, в Украину из Европы уже завезли вдвое больше машин, и начались спекуляции.

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Поэтому депутаты решили все отменить, чтобы и очереди уменьшить на границе и бюджет наполнить. Эксперты говорят, что дополнительные поступления в бюджет в результате растаможки автомобилей вряд ли будут существенными.

Какая сейчас ситуация на польской границе и что думают о возврате налогов те, кто гонят автомобили из Европы — смотрите в материале Натальи Жуковской.

Кстати, имеем для тебя актуальный совет. Раньше мы писали, что делать, когда кончился бензин в дороге.