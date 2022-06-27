Украина

Нулевое растаможивание авто отменяется! Как будут возвращать налоги те, кто “гонит” автомобили из ЕС

Наталья Жуковская 27 июня 2022, 07:00

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Нулевое растаможивание авто отменяется! Как будут возвращать налоги те, кто “гонит” автомобили из ЕС
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