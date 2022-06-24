Бензин закінчився, коли ти в дорозі? Розкажемо, що робити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Червня 2022, 14:31
Що робити, якщо закінчилося пальне
Фото: Pexels

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