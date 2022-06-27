Хочу допомогти, але не знаю, куди звернутись — де в Києві приймають речі для переселенців

Війна змусила людей тікати зі свого дому, щоб врятувати життя. Тієї миті думати про одяг, предмети гігієни чи інше неможливо. Щонайменше два мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами. Ми розповімо, як ти можеш їм допомогти.
Київ прихистив як мінімум 37 тисяч вимушених переселенців. Тут є декілька пунктів прийому допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Туди ти можеш принести одяг, взуття, аксесуари, їжу, засоби гігієни тощо. Цим списком поділились The Village.
Предмети гардеробу можуть бути не новими, проте чистими та в гарному стані.
У пунктах можна не лише віддати речі на допомогу, а й узяти, якщо ти потребуєш цього.
Також тим, хто планує отримати тут допомогу, потрібно буде підтвердити статус ВПО документом, а ще — надіслати фотозвіт про отримання посилки. Зв’язок зі штабом.
Магазин розташований за адресою: проспект, Миру 15-а і працює з 10:00 до 19:00, крім понеділка. Детальніше про проект читай тут.
Він розташований за адресами: Липинського, 3 та Малопідвальна, 15. Працює щодня з 11:00 до 20:00. Щоб отримати допомогу, клікай.
Це — не повний перелік напрямків роботи штабів. Якщо тебе зацікавило, читай детальніше тут або телефонуй: 096 900 97 21.
Крім цього, в пунктах можна отримати медичну допомогу. Київський відділ: вул. Івана Микитенка, 17-Б, 050 380 9983.
Всі пункти допомоги з цього списку — перевірені. Якщо ти потребуєш допомоги, звертайся в один з них, щоб не натрапити на шахраїв. Ми розповідали про нові схеми шахрайства, які маніпулюють допомогою.
Допомагати одне одному у важкий час — характерна риса українців! Обери будь-який зручний формат допомоги та дай друге життя своєму одягу та речам побуту.
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