Хочу допомогти, але не знаю, куди звернутись — де в Києві приймають речі для переселенців

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 27 Червня 2022, 17:00
Пункти прийому допомоги для ВПО в Києві
Фото: Pexels

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Хочу допомогти, але не знаю, куди звернутись — де в Києві приймають речі для переселенців

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