Хочу допомогти, але не знаю, куди звернутись — де в Києві приймають речі для переселенців

Війна змусила людей тікати зі свого дому, щоб врятувати життя. Тієї миті думати про одяг, предмети гігієни чи інше неможливо. Щонайменше два мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами. Ми розповімо, як ти можеш їм допомогти.

Пункти прийому речей для ВПО

Київ прихистив як мінімум 37 тисяч вимушених переселенців. Тут є декілька пунктів прийому допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Туди ти можеш принести одяг, взуття, аксесуари, їжу, засоби гігієни тощо. Цим списком поділились The Village.

Предмети гардеробу можуть бути не новими, проте чистими та в гарному стані.

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У пунктах можна не лише віддати речі на допомогу, а й узяти, якщо ти потребуєш цього.

Вдома краще. Онлайн-проект, який є посередником між ВПО та волонтерами. Щоб поділитися допомогою, клікни тут, а щоб її отримати — сюди.

Онлайн-проект, який є посередником між ВПО та волонтерами. Щоб поділитися допомогою, клікни тут, а щоб її отримати — сюди. Rechi Support. Це — ще один онлайн-проект. Щоб передати та отримати допомогу, потрібно сконтактуватися тут. Для того щоб отримати гуманітарку, ти маєш вказати у міні-анкеті місце, з якого виїхав(-ла), вік, стать, розмір одягу чи взуття, адресу доставки.

Це — ще один онлайн-проект. Щоб передати та отримати допомогу, потрібно сконтактуватися тут. Для того щоб отримати гуманітарку, ти маєш вказати у міні-анкеті місце, з якого виїхав(-ла), вік, стать, розмір одягу чи взуття, адресу доставки. Банки одягу Товариства Червоного Хреста. Організація має десять точок та головний офіс на Софіївській, куди люди можуть принести допомогу. Вона приймає: одяг, взуття, посуд, ковдри, постільну білизну тощо. Найближчий до себе пункт ти знайдеш тут.

Організація має десять точок та головний офіс на Софіївській, куди люди можуть принести допомогу. Вона приймає: одяг, взуття, посуд, ковдри, постільну білизну тощо. Найближчий до себе пункт ти знайдеш тут. Штаб Армія волонтерів. Цей гуманітарний штаб допомагає речами та їжею людям, що постраждали від російської агресії. Якщо у тебе є малюк до 1,5 року, ти можеш отримати для нього дитяче харчування, гігієну та іграшки.

Також тим, хто планує отримати тут допомогу, потрібно буде підтвердити статус ВПО документом, а ще — надіслати фотозвіт про отримання посилки. Зв’язок зі штабом.

Соціальний проект Кенгуруш. Він представлений як магазин, в який ти можеш передати одяг, взуття, предмети побуту тощо. Ці речі відправляють малозабезпеченим родинам, а також ВПО.

Магазин розташований за адресою: проспект, Миру 15-а і працює з 10:00 до 19:00, крім понеділка. Детальніше про проект читай тут.

Благодійний магазин Laska Charity Store. Діє за схожим принципом. Туди ти можеш принести речі та предмети побуту. Головною умовою є чистота та задовільний стан речей. Магазин також допомагає воїнам ЗСУ.

Він розташований за адресами: Липинського, 3 та Малопідвальна, 15. Працює щодня з 11:00 до 20:00. Щоб отримати допомогу, клікай.

Клуби на Нижньоюрківській. Низка київських клубів займається волонтерською діяльністю. Ти можеш принести гуманітарну допомогу, приєднатись до плетіння маскувальних сіток та відвідати заняття з тактичної медицини.

Це — не повний перелік напрямків роботи штабів. Якщо тебе зацікавило, читай детальніше тут або телефонуй: 096 900 97 21.

Організація Карітас. Пункти Карітас є не лише в Києві, а й у Харкові, Запоріжжі та Кривому Розі. Там можна передати та отримати гуманітарну допомогу не лише внутрішньо переміщеним особам, а й тим, хто також цього потребує

Крім цього, в пунктах можна отримати медичну допомогу. Київський відділ: вул. Івана Микитенка, 17-Б, 050 380 9983.

Всі пункти допомоги з цього списку — перевірені. Якщо ти потребуєш допомоги, звертайся в один з них, щоб не натрапити на шахраїв. Ми розповідали про нові схеми шахрайства, які маніпулюють допомогою.



Допомагати одне одному у важкий час — характерна риса українців! Обери будь-який зручний формат допомоги та дай друге життя своєму одягу та речам побуту.



Раніше ми також розповідали про платформу перевірених волонтерів Help The Helper.

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