Віддам задарма. Як шахраї наживаються на чужій біді під час війни: нова схема

Через повномасштабну війну Росії проти України дуже багато людей опинилися у скрутному становищі — хтось залишився без даху над головою, хтось без доходів.

Волонтери та просто небайдужі люди взялися допомагати. Речі зносять на пункти гуманітарної допомоги, а дехто виставляє оголошення, що віддасть речі задарма.

Багато хто є доброчесним і дійсно робить все безкоштовно з благодійною метою. Однак шахраї теж не сплять і використовують складну ситуацію й попит на оголошення “Віддам задарма”, щоб заробити.

Зараз також дивляться

Детальніше про цю шахрайську схему розповіла ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Як працює схема Віддам задарма

— Нині багато хто перебуває у скрутному становищі, тому з радістю відгукується на оголошення, де щось віддають безкоштовно, — розповіла Олена-Крістіна.

Людина пише, що готова забрати річ, шахрай одразу починає її емоційно прив’язувати до себе.

Я вас так розумію, це такий жах, зібрав вам три мішки безкоштовних речей!

Він може навіть запевнити, що сам привезе речі й тобі нікуди не треба за ними їхати.

Але тут у власника оголошення з’являється маленьке прохання — надіслати за доставку 150–300 грн, бо він допомагає всьому світу та весь у боргах.

300 гривень — це теж гроші, ніхто їх на дорозі не знаходить, і на городі вони не ростуть.

Таке прохання може здатися цілком логічним та правильним. Людина думає: “Що мені ці 300 грн за таку велику кількість речей?”

В результаті, щойно жертва надсилає гроші за допомогу й починає очікувати посилку, її одразу блокують.

Олена-Крістіна радить запам’ятати головне правило:

Спочатку ви щось отримуєте, а потім оплачуєте. Якщо просять зробити навпаки, це 100% аферисти.

Однак є набагато небезпечніші види шахрайства, де йдеться про твоє життя. Ми розповіли, як не потрапити у трудове рабство та не натрапити на торгівлю людьми.

Ми робимо для тебе тільки корисні матеріали. Щоб не пропустити щось важливе, підписуйся на наш Telegram-канал, щоб завжди бути на зв’язку.