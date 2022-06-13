Трудове рабство та торгівля людьми: як вберегтися від зловмисників

З початком повномасштабної війни Україна відчула небачену підтримку з боку європейських країн-сусідів.

Тисячі волонтерів організовувалися в пунктах для українців, щоб люди могли зігрітися та поїсти після важкої дороги, отримати речі першої потреби. Та поряд із добром завжди чатує зло. Воно заховалося під виглядом “волонтерів”, які насправді тільки вдають із себе порядних людей.

Від початку війни кількість судових звернень з приводу трудового рабства й торгівлі людьми значно збільшилася.

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Про те, як захистити себе та не потрапити на схеми зловмисників, розповів національний експерт з протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб.

Які категорії людей найбільш вразливі до рабства

За словами експерта, можна виокремити кілька найбільш вразливих категорій.

особи, що виїхали за кордон; внутрішньопереміщені особи.

Вразливими ці категорії людей роблять кілька чинників: стресовий емоційний стан та незнання того, як працює законодавча система в іншій країні.

Як виявити зловмисників і захистити себе

Найбільші ризики для українців потрапити в рабство — під час перетину кордону та транспортування по країні.

Зловмисники можуть прикинутися волонтерами й запропонувати відвезти, поселити тощо. Звісно, не всі люди, які пропонують допомогу, є зловмисниками, то як же їх відрізнити?

Передусім можеш довіряти офіційним представникам державних структур, зокрема прикордонної служби.

Довіряти можна людям, які мають посвідчення приналежності до певної волонтерської організації.

Не соромся запитувати у волонтерів документи.

Обов’язково передай номери автівки, в яку сідаєш, комусь із рідних чи друзів, а краще увімкни геолокацію, щоб той, кому ти довіряєш, міг відстежувати твій рух.

Не довіряй свої документи іншим людям. Не віддавай їх, якщо не певен, що це представник офіційної структури і твої документи необхідні для того, щоб засвідчити факт перетину кордону.

Зверни увагу на підозрілі моменти

До прикладу, коли пропонують свої послуги перевезення лише для певної категорії людей — жінкам з дітьми, а для літніх людей такої пропозиції немає.

Схеми зловмисників

До трудового рабства залучають так: волонтер, який прикидається представником офіційної організації, пропонує допомогу в перевезенні.

Людина погоджується, а наприкінці поїздки з пасажира вимагають гроші — 500 євро. Сума може змінюватися залежно від зловмисника.

Зазвичай таких грошей у біженців немає, тож злочинці пропонують альтернативні варіанти: роботу з поселенням задарма або за мізерний відсоток. Саме так люди потрапляють у трудове рабство.

Уже відомі конкретні випадки, де за подібними схемами українці ставали жертвами зловмисників у Чехії, Польщі та Німеччині.

Однак багато українців без пригод дісталися до іншої країни, щоб перечекати найнебезпечніший період повномасштабного вторгнення. Зараз уже тисячі людей повертаються додому.

Якщо ти все ще вагаєшся, чи варто тобі повертатися, то використай техніку Квадрат Декарта. Як вона працює, ми розповіли у матеріалі.