Трудовое рабство и торговля людьми: как уберечь себя от злоумышленников

С началом полномасштабной войны Украина ощутила невиданную поддержку со стороны европейских стран-соседей.

Тысячи волонтеров организовывались в пунктах для украинцев, чтобы люди могли согреться и поесть после утомительной дороги. Но наряду с добром всегда подстерегает зло. Оно скрылось под видом “волонтеров”, которые на самом деле только притворяются порядочными людьми.

С начала войны количество судебных обращений по поводу трудового рабства и торговли людьми значительно увеличилось.

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О том, как защитить себя и не попасть на схемы злоумышленников, рассказал национальный эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб.

Какие категории людей наиболее уязвимы к рабству

По словам эксперта, можно выделить несколько наиболее уязвимых категорий.

лица, выехавшие за границу; внутриперемещенные лица (ВПЛ).

Уязвимыми эти категории людей делают несколько факторов: стрессовое эмоциональное состояние и незнание того, как работает законодательная система в другой стране.

Как обнаружить злоумышленников и защитить себя

Самые большие риски для украинцев попасть в рабство — при пересечении границы и транспортировке по стране.

Злоумышленники могут притвориться волонтерами и предложить отвезти, поселить и т.д.

Конечно, не все люди, предлагающие свою помощь, являются злоумышленниками. Как же их отличить?

В первую очередь, можешь доверять официальным представителям государственных структур, в том числе работникам пограничной службы.

Доверять можно людям, у которых есть удостоверение принадлежности к какой-либо волонтерской организации.

Не стесняйся спрашивать у волонтеров документы.

Обязательно передай номера автомобиля, в который садишься, кому-то из родных или друзей, а лучше включи геолокацию, чтобы тот, кому ты доверяешь, мог отслеживать твое движение.

Не доверяй свои документы другим людям. Не отдавай их, если не уверен, что это представитель официальной структуры и твои документы необходимы для того, чтобы подтвердить факт пересечения границы.

Обрати внимание на подозрительные моменты

Например, когда предлагают свои услуги перевозки только для определенной категории людей — женщинам с детьми, а для пожилых людей такого предложения нет.

Схемы злоумышленников

К трудовому рабству привлекают следующим образом: волонтер, притворяющийся представителем официальной организации, предлагает помощь в перевозке.

Человек соглашается, а в конце поездки с пассажира требуют деньги — 500 евро. Сумма может меняться в зависимости от злоумышленника.

Обычно таких денег у беженцев нет, поэтому преступники предлагают альтернативные варианты: работу с поселением за бесплатно или за скудный процент. Именно так люди попадают в трудовое рабство.

Уже известны конкретные случаи, где по подобным схемам украинцы становились жертвами злоумышленников в Чехии, Польше и Германии.

Однако многие украинцы без приключений добрались в другую страну, чтобы переждать самый опасный период полномасштабного вторжения. Сейчас тысячи людей возвращаются домой.

Если ты все еще сомневаешься, стоит ли тебе возвращаться, то используй технику Квадрат Декарта. Как она работает, мы рассказали в материале.