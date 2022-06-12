Ехать или не ехать? Квадрат Декарта поможет понять, стоит ли возвращаться домой

Все, кто покинул свой дом, оказываются перед сложным выбором. Украинцы, которые вынужденно эмигрировали, оказались в условиях, в которых сложно прожить длительное время из-за сомнений, тревог и прочих неудобств.

Кому-то пришлось учить новый язык; искать себе жилье; знакомиться с новыми правилами и поддерживать родную Украину на расстоянии.

В каком бы уголке мира не оказались украинцы, объединяет нас одно — сильное желание вернуться домой. Мы, как никогда раньше, хотим жить на своей земле. Но в сложившейся ситуации сомневаться вполне нормально, ведь полномасштабная война все еще продолжается.

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В таком случае воспользуйся психологической техникой, которая позволит расширить твое мышление и взглянуть на заданный вопрос со всех сторон. Она называется квадрат Декарта и помогает людям принять решение или убедиться в правильности собственных рассуждений.

Квадрат Декарта

Суть метода состоит в том, что ты должен(-на) задать себе один четкий вопрос. Например: нужно ли возвращаться домой, несмотря на войну.

Лучше записать вопрос и ответы на него на листе бумаги. После этого, честно ответь на следующие вопросы:

Что будет, если это произойдет?

То есть, какие плюсы от этого ты получишь. К примеру: увижусь с любимым, с родными, друзьями, буду в родном доме и т.д.

Что будет, если это не произойдет?

Это будет предполагать, что все останется так, как было. Старайся честно расписать все плюсы от неполучения желаемого.

К примеру, моя жизнь будет в безопасности, я не буду пугаться сирен и т.д.

Чего НЕ будет, если это произойдет

Здесь следует рассмотреть минусы от получения того, что ты хочешь. В нашем случае — минусы от возвращения домой. Например, адаптация, конфликтные ситуации, чувство опасности и т.п.

Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет?

Минусы от неполучения желаемого. Сохраняй бдительность, ведь мозг наверняка захочет тебя обмануть и проигнорировать двойное отрицание.

К примеру, если я останусь за границей, то у меня не будет: прогулок с друзьями, веселых посиделок с настольными играми и т.д.

У каждого эти ответы будут свои, индивидуальные. Но эта техника просто необходима, когда начинаешь сомневаться.

Потому что никто, кроме тебя, не может решить, стоит ли тебе возвращаться домой или нет. Здесь каждый совет может еще больше запутывать. В конце концов, только тебе известно, как поступить наилучшим образом.

Тревога от принятого решения

Когда ты проанализируешь все “за” и “против” и примешь решение, то можешь почувствовать тревогу от того, что взял ответственность за свою жизнь – и это нормально.

Важно не игнорировать это чувство, а принять и прислушаться к тому, что пытается нам сказать подсознание.

В этом поможет откровенность. Попробуй честно ответить, что провоцирует такие эмоции. Для этого достаточно ответить на три вопроса:

Что у меня вызывает состояние тревожности? То, что вызывает тревожность, это реальное или мнимое? Если реальное, то как буду поступать, если это случится?

Таким образом ты сможешь лучше понять себя и принять правильное решение.

Однако для того, чтобы воплотить принятое решение в действие, нужно иметь ресурс. Если у тебя его нет — не беда. Вот техника, которая поможет справиться с выгоранием.

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