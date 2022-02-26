Шахрайство на тлі війни. Як не піддатися паніці та не потрапити до рук мародерів

В цей не простий час є люди, які наживаються на чужому горі. Шахраї посилюють свою роботу, тож треба бути уважним.
У великих містах України шахраї стукають до осель і представляються працівниками військкоматів. Коли люди відкривають двері, їх виштовхують, бризкають балончиком і грабують.
Або ж.
Можуть дзвонити у двері і казати, що почалась евакуація, потім бризкати в обличчя газовим балончиком. Будь обережним(-ою), не відкривай незнайомцям двері і перевіряй інформацію.
Також Телебачення Торонто повідомляє, що мародери ставлять мітки на замках кварти, щоб переконатися, що власники поїхали з дому. Бачиш такі мітки, зривай їх та повідомляй правоохоронцям.
Ще однією схемою шахрайства є дзвінки родинам військовослужбовців з фейковими повідомленнями про місце їх перебування та стан.
Треба ставити питання на які знають відповіді лише члени родини. Наприклад, номер садочка, де навчався, день народження матері тощо.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook повідомляє про ворожих агентів у соціальних мережах.
За його словами, форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення.
Їх автори активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя тощо.
У всіх авторів є одна особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.
У всіх авторів є одна особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.
Якщо ти побачив(-ла) повідомлення, які наведено вище і переконався(-лась), що автор питання є новим учасником форуму:
Будь уважним(-ою)! У месенджерах поширюється фейк від імені Служби безпеки України!
Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб пройти перевірку. Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби!
Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого облікового запису. Після цього ворог отримує доступ до всієї історії листування.
У жодному разі не переходь за посиланням і не скануй QR-код.
У жодному разі не переходь за посиланням і не скануй QR-код.
Хочемо нагадати, що зараз найголовніше не панікувати і зберігати спокій. Ми розповідали про те, як заспокоїтись і жити в не простий час.