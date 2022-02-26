Шахрайство на тлі війни. Як не піддатися паніці та не потрапити до рук мародерів

В цей не простий час є люди, які наживаються на чужому горі. Шахраї посилюють свою роботу, тож треба бути уважним.

Приходять просто в домівки

У великих містах України шахраї стукають до осель і представляються працівниками військкоматів. Коли люди відкривають двері, їх виштовхують, бризкають балончиком і грабують.

Або ж.

Можуть дзвонити у двері і казати, що почалась евакуація, потім бризкати в обличчя газовим балончиком. Будь обережним(-ою), не відкривай незнайомцям двері і перевіряй інформацію.

Бережіть свої домівки

Також Телебачення Торонто повідомляє, що мародери ставлять мітки на замках кварти, щоб переконатися, що власники поїхали з дому. Бачиш такі мітки, зривай їх та повідомляй правоохоронцям.

Дзвінки

Ще однією схемою шахрайства є дзвінки родинам військовослужбовців з фейковими повідомленнями про місце їх перебування та стан.

Треба ставити питання на які знають відповіді лише члени родини. Наприклад, номер садочка, де навчався, день народження матері тощо.

Будь пильним в соціальних мережах

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook повідомляє про ворожих агентів у соціальних мережах.

За його словами, форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення.

Їх автори активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя тощо.

У всіх авторів є одна особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.

Що робити

Якщо ти побачив(-ла) повідомлення, які наведено вище і переконався(-лась), що автор питання є новим учасником форуму:

подавай скаргу адміну групи; великими літерами в коментарях пиши, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.

Будь уважним(-ою)! У месенджерах поширюється фейк від імені Служби безпеки України!

Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб пройти перевірку. Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби!

Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого облікового запису. Після цього ворог отримує доступ до всієї історії листування.

У жодному разі не переходь за посиланням і не скануй QR-код.

Хочемо нагадати, що зараз найголовніше не панікувати і зберігати спокій. Ми розповідали про те, як заспокоїтись і жити в не простий час.