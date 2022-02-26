Мошенничество на фоне войны. Как не поддаться панике и не попасть в руки мародеров

В это не простое время есть люди, которые наживаются на чужом горе. Мошенники усиливают свою работу, поэтому нужно быть внимательным.

Приходят прямо в дома

В крупных городах Украины мошенники стучат в дома и представляются работниками военкоматов. Когда люди открывают дверь, их выталкивают, брызгают баллончиком и грабят.

Или же.

А еще могут звонить в дверь и говорить, что началась эвакуация, потом брызгать в лицо газовым баллончиком. Будь осторожен, не открывай незнакомцам дверь и проверяй информацию.

Берегите свои дома

Также Телевидение Торонто сообщает, что мародеры ставят метки на замках кварты, чтобы убедиться, что владельцы уехали из дома. Видишь такие метки, срывай их и сообщай правоохранителям.

Звонки

Еще одной схемой мошенничества являются звонки семьям военнослужащих с фейковыми сообщениями о месте их пребывания и состоянии.

Надо задавать вопросы на которые знают ответы только члены семьи. Например, номер садика, где учился, день рождения матери и т.д.

Будь бдительным в социальных сетях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook сообщает о вражеских агентах в социальных сетях.

По его словам, форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения.

Их авторы активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь и т.д.

У всех авторов есть одна особенность: все они новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.

Что делать

Если вы увидели сообщения, приведенные выше и убедились, что автор вопроса является новым участником форума:

подавай жалобу админу группы; заглавными буквами в комментариях пиши, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

Будь внимательным(-ой)! В мессенджерах распространяется фейк от имени СБУ!

Якобы СБУ требует украинцев перейти по ссылке, чтобы пройти проверку. Эта ссылка, похожая на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайн-ресурс Службы!

На самом деле по ссылке вам предложат добавить новое устройство в вашу учетную запись. После этого враг получает доступ ко всей истории переписки.

Ни в коем случае не переходи по ссылке и не сканируй QR-код.

Хотим напомнить, что сейчас самое главное не паниковать и сохранять спокойствие. Мы рассказывали о том, как успокоиться и жить в не простое время.