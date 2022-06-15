Отдам даром. Как аферисты наживаются на чужой беде во время войны: новая схема

Из-за полномасштабной войны России против Украины многие оказались в сложном положении — кто-то остался без крова, кто-то без доходов.

Волонтеры и просто небезразличные люди принялись помогать. Вещи сносят на пункты гуманитарной помощи, а некоторые выставляют объявление, мол, отдадут вещи даром.

Многие действительно делают добро и отдают все бесплатно с благотворительной целью. Однако мошенники тоже не дремлют и используют сложную ситуацию и спрос на объявления “Отдам даром”, чтобы заработать.

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Подробнее об этой мошеннической схеме рассказала ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Как работает схема Отдам даром

— Сейчас многие находятся в затруднительном положении, поэтому с радостью отзываются на объявления, где что-то отдают бесплатно, — рассказала Елена-Кристина.

Человек пишет, что готов забрать вещь, мошенник сразу начинает его эмоционально привязывать к себе.

Я вас так понимаю, это такой ужас, собрал вам три мешка бесплатных вещей!

Он может даже заверить, что сам привезет вещи и тебе никуда не нужно за ними ехать.

Но здесь у владельца объявления появляется маленькая просьба — прислать за доставку 150–300 гривен, потому что он помогает всему миру и весь в долгах.

300 грн — это тоже деньги, никто их на дороге находит, и в огороде они не растут.

Такая просьба может показаться вполне логичной и правильной. Человек думает: “Что мне эти 300 грн за такое большое количество вещей?”

В результате, как только жертва присылает деньги за помощь и начинает ожидать посылку, ее сразу блокируют.

Елена Кристина советует запомнить главное правило:

Сначала вы что-нибудь получаете, а потом оплачиваете. Если просят сделать наоборот, то это 100% аферисты.

Однако есть гораздо более опасные виды мошенничества, где речь идет о твоей жизни. Мы рассказали, как не попасть в трудовое рабство и не наткнуться на торговлю людьми.

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