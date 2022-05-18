Під виглядом компенсації заберуть останню копійку! Олена-Крістіна Лебідь знову зловила аферистів в сітях

Гірше за нелюдних і жорстоких окупантів можуть бути шахраї, що наживаються на людському горі. Українці, які втратили все, намагаються отримати хоча б якісь кошти, щоб вижити. Натомість аферисти забирають у них останнє.

Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь попередила українців про новий вид обману, жертвами якого вони можуть стати.

— У соцмережах ви можете натрапити на посилання з назвою Отримай компенсацію. Зараз багатьом це болить, і вони справді чекають компенсацій. Але! Такі посилання можуть бути лише на офіційних сайтах держструктур, а не гуляти інтернетом, — попередила Олена-Крістіна.

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Шахраї створили фейковий сайт із фейковими коментарями для збору даних та номерів карток українців, щоб потім вкрасти звідти всі гроші.

На таких сайтах-обманках продумано все. Навіть маніпулятивний характер коментарів “щасливчиків, які отримали компенсацію”.

Вони оперують такими висловами: “В новинах показували…” (щоб викликати довіру), “…не хочуть, щоб народ знав, тому ця інформація мало де просочилася” (щоб створити ажіотаж і виправдати те, що про неї нікому не відомо).

Хоча, якщо уважно вчитатися, в коментарях дуже багато орфографічних, друкарських помилок, і зроблено все нашвидкуруч.







— Розрахунок правильний: коли люди в розпачі, вони не фокусуються на деталях! І вже уявляють, як тисячі гривень надходять на карту! — зазначила ведуча.

Тож, дорогі читачі, будьте обережні й довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.

Нині багато українців займаються волонтерством і жертвують кошти на підтримку армії. Цим користується багато аферистів. Раніше ми розповідали, як не пожертвувати гроші шахраям.