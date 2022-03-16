Увага шахраї! Аферисти використовують евакуацію у своїх цілях

У Нацбанку попередили українців про нові шахрайські схеми. Під виглядом евакуаційних перевезень аферисти просять передплату на картку. Однак взятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають.

Інші публікують оголошення про готовність здати в оренду переселенцям помешкання у безпечних регіонах. Вони так само просять передплату на картку.

Окрім того, шахраї можуть створювати фейкові оголошення про збір грошей на лікування постраждалих.

Іноді аферисти можуть бути винахідливими та створюють цілі сайти благодійних фондів, що виглядають досить правдоподібно.

Тож будьте дуже обачними. Якщо виявили подібну схему, то одразу ж повідомляйте правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підприємства працюють на потреби армії.