Внимание мошенники! Аферисты используют эвакуацию в своих целях

В Нацбанке предупредили украинцев о новых мошеннических схемах. Одни аферисты под видом эвакуационных перевозок просят предоплату на карту. Однако взятые на себя обязательства не выполняют и исчезают.

Другие — публикуют объявления о готовности сдать в аренду переселенцам жилье в безопасных регионах. Они также просят предоплату на карту.

Кроме того, мошенники могут создавать фейковые объявления о сборе денег на лечение пострадавших.

Иногда аферисты могут быть изобретательными и создают целые сайты благотворительных фондов, которые выглядят достаточно правдоподобно.

Поэтому будьте очень осмотрительны. Если обнаружили подобную схему, сразу же сообщайте правоохранителям.

Напомним, раньше мы рассказывали, как предприятия работают на нужды армии.