Под видом компенсации заберут последнюю копейку! Елена-Кристина Лебедь снова поймала аферистов в сетях

Хуже бесчеловечных и жестоких оккупантов могут быть мошенники, которые наживаются на человеческом горе. Украинцы, потерявшие все, пытаются получить хотя бы какие-то выплаты, чтобы прожить. Аферисты забирают у них последнее.

Ведущая программы Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь предупредила украинцев о новом виде обмана, жертвами которого они могут стать.

— В соцсетях вы можете встретить ссылку под названием Получи компенсацию. Сейчас для многих это болезненно, и они действительно ждут компенсаций. Но! Такие ссылки могут быть только на официальных сайтах госструктур, а никак не гулять по интернету, — предупредила Елена-Кристина.

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Мошенники создали фейковый сайт с фейковыми комментариями для сбора данных и номеров карт украинцев, чтобы потом украсть оттуда все деньги.

На таких сайтах обманках продумано все. Даже манипулятивный характер комментариев “получивших компенсацию счастливчиков”.

Они оперируют такими высказываниями: “В новостях показывали…” (чтобы вызвать доверие), “…не хотят, чтобы народ знал, поэтому информация мало где просочилась” (чтобы создать ажиотаж и оправдать то, что о нем никому не известно).

Хотя, если внимательно прочитать, в таких комментариях очень много орфографических ошибок, опечаток, и сделано все на скорую руку.







— Расчет правильный: когда люди в отчаянии, они не фокусируются на деталях! И уже представляют, как тысячи гривен приходят на карту! — отметила ведущая.

Поэтому, дорогие читатели, будьте осторожны и доверяйте только официальным источникам информации.

Сейчас многие украинцы занимаются волонтерством и жертвуют средства в поддержку армии. Этим пользуются мошенники. Ранее мы рассказывали, как не пожертвовать деньги мошенникам.