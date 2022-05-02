Как не пожертвовать деньги мошенникам? Советы, как отличить благотворителя от преступника

У каждого из нас возникало желание пожертвовать средства, но часто это желание останавливал страх об их незаконном использовании. А что, если деньги пойдут не на помощь, а чье-то обогащение? Как не пожертвовать деньги мошенникам?

Учредительница благотворительного фонда Твоя Опора Валерия Татарчук объяснила, как отличить мошенника от благотворителя.

Не снимай с себя ответственности

Фонд Валерии почти девять лет помогал детям с врожденными пороками сердца, а с начала полномасштабной войны взял на попечение украинские больницы, приюты, мирное население (взрослых и детей), оказывая им гуманитарную помощь.

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Жертвуя со словами “Пусть это будет на их совести”, вы не делаете доброе дело.

— Не рассчитывайте на совесть мошенника, когда речь идет о деньгах. Если действительно хотите сделать что-то хорошее — сделайте это правильно, – советует Валерия Татарчук.

Проверяй информацию

За почти девять лет работы в сфере благотворительности Валерия не раз встречалась и с мошенничеством, и с безответственностью работы самих фондов. Поэтому она рекомендует тщательно проверять информацию, а не руководствоваться эмоциями.

— В социальных сетях мы часто встречаем жалостливые фото с призывами о помощи. Чем жалостнее фото – тем лучше. Потому что у нас сразу появляются слезы и непреодолимое желание помочь. Но все это манипуляции мошенников, стремящихся стимулировать нас переводить средства на их счета, – объясняет основательница Твоей Опоры.

Расспроси волонтеров о сборе и загляни в отчеты

Какой бы сумма ни была, Валерия Татарчук рекомендует в первую очередь изучить социальные сети и сайт фонда или волонтера, который собирает средства. Они должны быть активными, а по указанным номерам телефона отвечать на вызовы.

Не стесняйся расспрашивать обо всем, что тебя интересует.

Если по ту сторону тебе радушно отвечают, да еще и предлагают поделиться отчетностью – это прекрасный знак. Если общаются неохотно или блокируют твой номер – это однозначно мошенники.

За любой единицей помощи стоят расходная накладная, акт приема-передачи, счет оплаты и договор о поставках.

— Медицинское оборудование, лекарства или же военная амуниция не берется ниоткуда, — объясняет Валерия.

По ее словам, копии чеков или фотографии никакого отношения к правильной отчетности не имеют, ведь они не дают информации ни о полной сумме пожертвований, ни о том, была ли доставлена ​​помощь адресату.

Отчеты должны публиковаться на сайте фонда или ежемесячно, или раз в квартал или год.

Обратись непосредственно к тому, кому предназначена помощь

Необходимую информацию ты можешь получить непосредственно у бенефициара (получателя – ред.) помощи. Не поленись и узнай, известно ли ему о сборе.

— Однажды я увидела в Facebook репосты моих друзей о том, что в Институте Амосова находится ребенок, который срочно нуждается в операции. Чтобы спасти его, остаются буквально считанные часы.

Я перезвонила в Институт и выяснилось, что там нет и никогда не было такого ребенка, – рассказывает Валерия.

Поэтому на самом деле никаких сложностей нет. Нужно всего лишь искоренить мнение, что ваши 100 гривен ничего не решают, и немного времени для проверки информации.

Но иногда, действительно, каждая гривна на счету. Читай о том, как известна украинская предпринимательница и блоггер Сабина Мусина открыла сбор средств для больных детей и как приобщиться к нему.