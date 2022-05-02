Как не пожертвовать деньги мошенникам? Советы, как отличить благотворителя от преступника

У каждого из нас возникало желание пожертвовать средства, но часто это желание останавливал страх об их незаконном использовании. А что, если деньги пойдут не на помощь, а чье-то обогащение? Как не пожертвовать деньги мошенникам?
Учредительница благотворительного фонда Твоя Опора Валерия Татарчук объяснила, как отличить мошенника от благотворителя.
Фонд Валерии почти девять лет помогал детям с врожденными пороками сердца, а с начала полномасштабной войны взял на попечение украинские больницы, приюты, мирное население (взрослых и детей), оказывая им гуманитарную помощь.
Жертвуя со словами “Пусть это будет на их совести”, вы не делаете доброе дело.
Жертвуя со словами “Пусть это будет на их совести”, вы не делаете доброе дело.
— Не рассчитывайте на совесть мошенника, когда речь идет о деньгах. Если действительно хотите сделать что-то хорошее — сделайте это правильно, – советует Валерия Татарчук.
За почти девять лет работы в сфере благотворительности Валерия не раз встречалась и с мошенничеством, и с безответственностью работы самих фондов. Поэтому она рекомендует тщательно проверять информацию, а не руководствоваться эмоциями.
— В социальных сетях мы часто встречаем жалостливые фото с призывами о помощи. Чем жалостнее фото – тем лучше. Потому что у нас сразу появляются слезы и непреодолимое желание помочь. Но все это манипуляции мошенников, стремящихся стимулировать нас переводить средства на их счета, – объясняет основательница Твоей Опоры.
Какой бы сумма ни была, Валерия Татарчук рекомендует в первую очередь изучить социальные сети и сайт фонда или волонтера, который собирает средства. Они должны быть активными, а по указанным номерам телефона отвечать на вызовы.
Не стесняйся расспрашивать обо всем, что тебя интересует.
Не стесняйся расспрашивать обо всем, что тебя интересует.
Если по ту сторону тебе радушно отвечают, да еще и предлагают поделиться отчетностью – это прекрасный знак. Если общаются неохотно или блокируют твой номер – это однозначно мошенники.
За любой единицей помощи стоят расходная накладная, акт приема-передачи, счет оплаты и договор о поставках.
За любой единицей помощи стоят расходная накладная, акт приема-передачи, счет оплаты и договор о поставках.
— Медицинское оборудование, лекарства или же военная амуниция не берется ниоткуда, — объясняет Валерия.
По ее словам, копии чеков или фотографии никакого отношения к правильной отчетности не имеют, ведь они не дают информации ни о полной сумме пожертвований, ни о том, была ли доставлена помощь адресату.
Отчеты должны публиковаться на сайте фонда или ежемесячно, или раз в квартал или год.
Отчеты должны публиковаться на сайте фонда или ежемесячно, или раз в квартал или год.
Необходимую информацию ты можешь получить непосредственно у бенефициара (получателя – ред.) помощи. Не поленись и узнай, известно ли ему о сборе.
— Однажды я увидела в Facebook репосты моих друзей о том, что в Институте Амосова находится ребенок, который срочно нуждается в операции. Чтобы спасти его, остаются буквально считанные часы.
Я перезвонила в Институт и выяснилось, что там нет и никогда не было такого ребенка, – рассказывает Валерия.
Я перезвонила в Институт и выяснилось, что там нет и никогда не было такого ребенка, – рассказывает Валерия.
Поэтому на самом деле никаких сложностей нет. Нужно всего лишь искоренить мнение, что ваши 100 гривен ничего не решают, и немного времени для проверки информации.
Но иногда, действительно, каждая гривна на счету. Читай о том, как известна украинская предпринимательница и блоггер Сабина Мусина открыла сбор средств для больных детей и как приобщиться к нему.