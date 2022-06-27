Хочу помочь, но не знаю, куда обратиться — где в Киеве принимают вещи для переселенцев

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 27 июня 2022, 17:00
Пункти прийому допомоги для ВПО в Києві
Фото: Pexels

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