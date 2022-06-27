Хочу помочь, но не знаю, куда обратиться — где в Киеве принимают вещи для переселенцев

Война заставила людей бежать из своего дома, чтобы спасти жизнь. В тот момент думать об одежде, предметах гигиены или другом невозможно. По меньшей мере два миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Мы расскажем, как ты можешь помочь им.

Пункты приема помощи для ВПЛ

Киев приютил как минимум 37 тысяч вынужденных переселенцев. Здесь есть несколько пунктов приёма помощи для внутренне перемещенных лиц. Туда ты можешь принести одежду, обувь, аксессуары, еду, средства гигиены и т. д. Этим списком поделились The Village.

Предметы гардероба могут быть не новыми, но чистыми и в хорошем состоянии.

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В пунктах можно не только отдать вещи для помощи, но и взять, если ты нуждаешься в этом.

Дома лучше. Онлайн-проект, являющийся посредником между ВПЛ и волонтерами. Чтобы поделиться помощью, кликни здесь, а чтобы ее получить — сюда.

Онлайн-проект, являющийся посредником между ВПЛ и волонтерами. Чтобы поделиться помощью, кликни здесь, а чтобы ее получить сюда. Rechi Support. Это еще один онлайн-проект. Чтобы передать и получить помощь, необходимо связаться здесь. Для того чтобы получить гуманитарку, ты должен(-на) указать в мини-анкете город, из которого выехал(-а), возраст, пол, размер одежды или обуви, адрес доставки.

Это еще один онлайн-проект. Чтобы передать и получить помощь, необходимо связаться здесь. Для того чтобы получить гуманитарку, ты должен(-на) указать в мини-анкете город, из которого выехал(-а), возраст, пол, размер одежды или обуви, адрес доставки. Банки одежды Общества Красного Креста. У организации есть десять точек и главный офис, куда люди могут принести помощь. Она принимает: одежду, обувь, посуду, одеяла, постельное белье и т. д. Ближайший пункт ты найдешь здесь.

У организации есть десять точек и главный офис, куда люди могут принести помощь. Она принимает: одежду, обувь, посуду, одеяла, постельное белье и т. д. Ближайший пункт ты найдешь здесь. Штаб Армия волонтеров. Этот гуманитарный штаб помогает вещами и пищей людям, пострадавшим от российской агрессии. Если у тебя есть малыш до 1,5 года, ты можешь получить для него детское питание, гигиену и игрушки.

Также тем, кто планирует получить здесь помощь, нужно будет подтвердить статус ВПЛ документом, а еще отправить фотоотчет о получении посылки. Связь со штабом.

Социальный проект Кенгуруш. Он представлен в виде магазина, в который ты можешь передать одежду, обувь, бытовые предметы и т. д. Эти вещи отправляют малообеспеченным семьям, а также ВПЛ.

Магазин находится по адресу: проспект Мира, 15-А и работает с 10:00 до 19:00, кроме понедельника. Подробнее о проекте читай здесь.

Благотворительный магазин Laska Charity Store. Работает по схожему принципу. Туда ты можешь принести вещи и предметы быта. Главным условием является чистота и удовлетворительное состояние вещей.

Магазин также помогает воинам ВСУ. Он находится по адресам: Липинского, 3 и Малоподвальная, 15. Работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Чтобы получить помощь, кликай.

Клубы на Нижнеюрковской. Ряд киевских клубов занимается волонтерской деятельностью. Ты можешь принести гуманитарную помощь, присоединиться к плетению маскировочных сеток и посетить занятия по тактической медицине.

Это неполный перечень направлений работы штабов. Если тебя заинтересовало, читай подробнее здесь или звони по телефону: 096 900 97 21.

Организация Каритас. Пункты Каритас есть не только в Киеве, но и в Харькове, Запорожье и Кривом Роге. Там можно передать и получить гуманитарную помощь не только внутренне перемещенным лицам, но и тем, кто в этом нуждается.

Кроме того, в пунктах можно получить медицинскую помощь. Киевский отдел: Ивана Микитенко, 17-Б, 050 380 99 83.

Все пункты помощи из этого списка проверены. Если ты нуждаешься в помощи, обращайся в один из них, чтобы не попасть на мошенников. Мы рассказывали о новых схемах мошенничества, которые манипулируют помощью.

Помогать друг другу в тяжелое время — характерная черта украинцев! Выбери любой удобный формат помощи, дай вторую жизнь своей одежде и вещам быта.

Ранее мы рассказывали о платформе проверенных волонтеров Help The Helper.

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