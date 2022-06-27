Хочу помочь, но не знаю, куда обратиться — где в Киеве принимают вещи для переселенцев

Война заставила людей бежать из своего дома, чтобы спасти жизнь. В тот момент думать об одежде, предметах гигиены или другом невозможно. По меньшей мере два миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Мы расскажем, как ты можешь помочь им.
Киев приютил как минимум 37 тысяч вынужденных переселенцев. Здесь есть несколько пунктов приёма помощи для внутренне перемещенных лиц. Туда ты можешь принести одежду, обувь, аксессуары, еду, средства гигиены и т. д. Этим списком поделились The Village.
Предметы гардероба могут быть не новыми, но чистыми и в хорошем состоянии.
В пунктах можно не только отдать вещи для помощи, но и взять, если ты нуждаешься в этом.
Также тем, кто планирует получить здесь помощь, нужно будет подтвердить статус ВПЛ документом, а еще отправить фотоотчет о получении посылки. Связь со штабом.
Магазин находится по адресу: проспект Мира, 15-А и работает с 10:00 до 19:00, кроме понедельника. Подробнее о проекте читай здесь.
Магазин также помогает воинам ВСУ. Он находится по адресам: Липинского, 3 и Малоподвальная, 15. Работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Чтобы получить помощь, кликай.
Это неполный перечень направлений работы штабов. Если тебя заинтересовало, читай подробнее здесь или звони по телефону: 096 900 97 21.
Кроме того, в пунктах можно получить медицинскую помощь. Киевский отдел: Ивана Микитенко, 17-Б, 050 380 99 83.
Все пункты помощи из этого списка проверены. Если ты нуждаешься в помощи, обращайся в один из них, чтобы не попасть на мошенников. Мы рассказывали о новых схемах мошенничества, которые манипулируют помощью.
Помогать друг другу в тяжелое время — характерная черта украинцев! Выбери любой удобный формат помощи, дай вторую жизнь своей одежде и вещам быта.
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