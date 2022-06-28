Теперь я ничего не боюсь: истории женщин-водительниц, которые перевозят авто для фронта через таможню

“Нужна машина на фронт” — эти слова часто можно встретить в постах и ​​историях в соцсетях друзей, занимающихся волонтерством. Кажется, можно было бы создать целый автопарк, но на передовой такие вещи превращаются в расходный материал и в любой момент могут стать под вражеским огнем металлолом.

Поэтому каждый день через таможню проходят тысячи автомобилей и сразу отправляются выполнять свой долг в ловких руках украинских военных. Но мало кто знает, что этот процесс не так уж прост и быстр, а за фото успешной доставки часто стоят хрупкие женщины.

Почему именно такой эпитет? Потому что по сравнению с крупногабаритными автомобилями, которые они доставляют, другой визуально казаться сложно.

И все же в противовес такому внешнему виду эти девушки демонстрируют чудеса выдержки и силы духа, отстаивая по несколько суток на таможне и отвоевывая каждый сантиметр и минуту в очереди, чтобы доставить столь необходимые машины как можно скорее на фронт.

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Таким был один из самых трудных путей Елены Гашинской, которая уже восемь лет за рулем и за прошедшие несколько месяцев успела перевезти около 15 авто.

Однако этот раз оказался уникальным из-за всех неприятностей, которые, казалось, решили прийти вместе в гости. Сначала Елену и ее команду на разных машинах трижды развернули на таможне, а затем еще семь отелей не имели свободных мест.

Казалось, что еще может пойти не так после этого? К примеру, огромный дом на колесах, загородивший проезд в четыре утра на обратном пути к таможне.

Однако после этого в очереди на пропускной пункт появился один человек, который решил на себя взять полномочия защитника и помогал девушкам добраться до конца очереди.

И все же Елена уверяет, что ничего страшного в перевозке машин через границу нет. Просто можно волноваться и не делать, а можно все же рискнуть и помочь чем можешь.

Однако иногда проезд на таможню превращается в настоящую лотерею, в которой может не повезти и ты застрянешь в очереди на 40 часов. Так и случилось однажды с Ириной Сампан.

Девушка везла авто из Мюнхена и уже на пропускном пункте в Люблине заметила, что очередь растянулась на более чем шесть километров. Когда начала спрашивать других водителей, насколько критическая ситуация, они ответили, что за день удалось продвинуться всего на десять метров.

Казалось, эта очередь никогда не кончится. Однако в ней случились и приятные сюрпризы. В сложных ситуациях хорошо видны добрые люди, эту фразу тоже можно часто услышать, но на этот раз она воплотилась в жизнь.

В автомобиле Ирины как будто специально не работал прикуриватель, от которого можно было бы зарядить телефон, а последний довольно быстро разряжался ввиду темпов очереди. Поэтому пришлось искать помощи и ее добродушно предоставили дальнобойщики.

Мужчины и машину подремонтировали тогда, и ароматным кофе напоили. И все же напиток ненадолго помог и усталость взяла свое.

Когда утром Ирину разбудил один из водителей, очередь продвинулась на метр и стоявший за девушкой автовоз уже пытался занять ее место. Поэтому ничего не оставалось, чем выйти из автомобиля и начать отвоевывать свое.

Как после этого можно было сохранять спокойствие неизвестно, но через несколько часов с водителем удалось даже подружиться. Никогда не знаешь, что тебя ожидает в очереди таможню.

Иногда неожиданности случаются еще задолго до ее прохождения. Так Светлана Косач-Квитка, несмотря на 15-летний опыт, была немного смущена, когда уже после покупки автомобиля увидела три педали у машины и поняла, что она на механике.

Поэтому пришлось признаться поляку, продававшему авто, что опыта управления таким дорожным транспортом у нее нет. Мужчина удивился, но в беде Светлану не бросил и провел быстрый урок вождения.

Однако на этом жизненные вызовы не кончились. Опытной украинской женщине-водителю пришлось привыкать к запутанным польским дорогам и доехать от места покупки в Варшаву, чтобы забрать деньги на покупку второго автомобиля своего знакомого, который должен был помочь перевезти его через границу.

И все же после приобретения необходимых машин компания отправилась на таможню и легко прошла все проверки.

Светлана же уверяет, что после такой необычной поездки чувствует, что может сделать все необходимое для наших военных, даже грузовик пригнать. Ей безразлично, сколько это займет личного времени, лишь бы успеть довезти критически важные автомобили на фронт.

Однако даже дети могут внести свой вклад в победу. Читай, как 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации.

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