Рассказы

Теперь я ничего не боюсь: истории женщин-водительниц, которые перевозят авто для фронта через таможню

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 июня 2022, 10:00
Історії жінок-водійок, які провозять автівки через митницю для фронту
Фото: Pexels, Украинская Правда. Жизнь

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