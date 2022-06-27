Играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте! 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации

Украинская нация — несокрушимая. А её дети — пример невероятного мужества. 13-летний саксофонист Синезий Горбовский из Геническа вместе с родителями, братьями и сестрами выезжали из оккупированной Херсонской области. Чтобы поднять боевой дух украинцев, также убегавших от российских военных, парень заиграл на саксофоне украинских песен прямо на оккупационном блокпосте.

Сам парень признается: когда играл, то не чувствовал страха.

— Когда я вышел — стало страшно. Но когда уже играл, то больше концентрировался на том, чтобы хорошо сыграть, чтобы пассаж хорошо звучал.

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Я не смотрел, рядом военные или нет.

Синезий — самый старший из пятерых детей в семье. Его отец — священник православной церкви Украины.

На Арабатской стрелке у отца Олега был приход. Небольшой, но для Геническа это был почти подвиг. Ибо церковь на самой границе с временно оккупированным Крымом. Олег Горбовский рассказывает, что был единственным священником УПЦ на все ОТГ.

— Я единственный священник УПЦ на территории Генической ОТГ. Такова мы патриотическая семья. Работал я по службе с военными на Арабатской стрелке.

Уже во время оккупации в марте мужчина ходил на проукраинские митинги. Сначала коллаборанты и россияне держались спокойно. Затем начались репрессии.

Репрессии были в стиле НКВД в подвалах. Такая же история и с училищем №17, где они сейчас находятся.

Я знаю, что из Арабатской стрелки было много людей похищено. Кого-то отпустили сами. А кто-то так и остался неизвестно где.

Жизнь в Геническе, говорит Олег, каждый день становилась невыносимой. Никаких “зеленых коридоров” из города не было. После двух месяцев оккупации херсонцы начали сами собираться в группы и формировать эвакуационные колонны.

— Вот ты едешь сам по дороге — а тебя взяли и расстреляли. А так едет колонна — другая ситуация.

Формировали колонны, чтобы быть вместе и не остаться где-то в поле в одиночестве. Так было безопаснее.

В семье Горбовских автомобиля нет, поэтому пришлось искать перевозчика. За каждого члена семьи пришлось заплатить пять тысяч гривен. Сколько проехали вражеских блокпостов — мужчина и не считал.

— Там дети маленькие ехали. Многие люди с инвалидностью уезжали. Было много младенцев, постоянно плакавших. Люди с тяжелым бременем на сердце там находятся.

Чтобы немного успокоить людей, отец попросил сына заиграть на саксофоне, купленном за две недели до начала российской агрессии. Мальчик всего три года как овладевает инструментом, но от такого импровизированного концерта люди были в восторге. Уж очень — когда услышали мелодии из украинских песен.

Подходили и спрашивали, буду играть завтра. Конечно, я играл.

В настоящее время семья поселилась в Ивано-Франковске. Здесь Синезий уже готовит свой музыкальный благотворительный тур по Украине.

От Киева до Винницы, а дальше в Ужгород. Точно буду в этих городах и ещё пригородные поселки посетить собираюсь.

Это будет благотворительный тур, а все заработанные деньги пойдут в фонд Притулы. На Байрактары или что-то другое.

Парень планирует заиграть и нашим раненым находящимся в госпиталях бойцам. А финальный концерт в конце лета состоится на одной из станций киевского метро.

Раньше мы рассказывали тебе о женщине, которая спасала из-под Херсона уже мертвое тело своего сына — история поражает.

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