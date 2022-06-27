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Играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте! 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Ирина Тимчишин 27 июня 2022, 15:00
Синезий саксофонист

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Играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте! 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации
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Синезий саксофонист

Играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте! 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации
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