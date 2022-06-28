Рассказы

Защищать Украину приехал из самой Антарктиды — история морского биолога Андрея Зотова

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 28 июня 2022, 20:00
З Антарктиди на фронт історія Андрія Зотова
Фото: Facebook

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