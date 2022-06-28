Защищать Украину приехал из самой Антарктиды — история морского биолога Андрея Зотова

Украинцы каждый день доказывают свою отвагу и смелость. С первого дня существования Украины. Эта история об Андрее Зотове, морском биологе, пересекшем земной шар, чтобы защитить свою Родину.

С Антарктиды — на фронт

Этой историей поделилась 28-я отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода.

Он — морской биолог, исследовавший водную среду в Украине и мире. Попал Андрей, в том числе, и в состав научной экспедиции на антарктическую станцию ​​Академика Вернадского.

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В предыдущие годы он трижды участвовал в сезонных исследованиях, которые продолжались в течение антарктического лета (три – четыре месяца).

В этот период лед отходит и позволяет заниматься изучением морской среды.

На станции Андрей исследовал, как изменение климата влияет на антарктическую экосистему, которая первой реагирует на глобальные вызовы.

Во время одной из экспедиций его страну застала полномасштабная война. Андрей говорит, что был шокирован и подавлен, как и его команда.

Некоторое время исследователи не верили в происходящее. Тем не менее боец решил вернуться в Украину, чтобы встать на ее защиту.

Для Андрея такой опыт уже не впервые. Он — ветеран войны на Донбассе и боролся против врага еще в 2014-2015 годах. С этого времени Андрей совмещал военное дело и науку.

Путь в Украину во время войны был таким:

Я передал свои исследования другим коллегам, согласовал свои планы с руководством станции и договорился с капитаном антарктической яхты, что меня доставят в Аргентину в Ушуайу.

Там я добрался до Буэнос-Айреса, оттуда пролетел океан в Амстердам, потом поехал в Варшаву, потом в Пшемысль и уже тогда добрался до Львова.

Андрей говорит, что по прибытии вступил в ряды 28-й ОМБр и служит командиром роты. О разнице между 2014 и 2022 говорит, что это невозможно даже сравнить.

Хотя мы и были тогда в разных горячих точках, но сейчас количество обстрелов и масштаб линий столкновения гораздо больше.

Военный говорит, что эта война требует постоянной, быстрой учебы и адаптации к новым условиям, ведь враг использует всю свою мощь.

И Андрей верит, что победа не за горами.

Мы часто рассказываем о невероятной силе духа украинцев, но эта история достойна твоего внимания — ей 70, и она получила перелом позвоночника за отказ отдавать украинский паспорт. Читай историю смелой журналистки из Херсона.

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