Ей 70 и она получила перелом позвоночника за отказ отдавать украинский паспорт — история смелой журналистки из Херсона

Украинские женщины активные, смелые, выносливые и искренние. 70-летняя журналистка и волонтер из Херсона Татьяна Антонюк не отреклась от украинского паспорта даже после жестокого избиения россиянами.
Эту историю рассказало Первое медицинское объединение Львова. Уже больше месяца женщина лечится в медучреждении Святого Луки.
Пожилая активистка до мая не хотела покидать родной Херсон, ныне страдающий от российской оккупацией. Но мужу, который защищает страну в рядах ВСУ, все же удалось уговорить жену уехать в безопасность.
Татьяна вместе с соседями отважилась выбраться из заблокированной области. Но их остановили на вражеском блокпосте.
У людей силой отобрали все ценные вещи, а когда журналистка отказалась отдавать украинский паспорт — россияне стали избивать ее.
У людей силой отобрали все ценные вещи, а когда журналистка отказалась отдавать украинский паспорт — россияне стали избивать ее.
Однако жажда свободной жизни победила бесчеловечные пытки. Полуобморочной женщине чудом удалось залезть в авто и сбежать от россиян.
Фото: Первое медицинское объединение Львова / Facebook
Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии ее довезли во Львов, где немедленно госпитализировали. Врачи обнаружили перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Татьяна частично потеряла слух и не могла самостоятельно двигаться.
В больнице Святого Луки бабушке сделали сложную операцию — ввели в сломанный участок позвоночника специальный костный цемент.
К счастью, вертебропластика прошла удачно. Сейчас херсонка чувствует себя лучше и уже может приподниматься с постели. Но ей не хочется долго лежать в больнице, ведь душа тянется к волонтерству.
К счастью, вертебропластика прошла удачно. Сейчас херсонка чувствует себя лучше и уже может приподниматься с постели. Но ей не хочется долго лежать в больнице, ведь душа тянется к волонтерству.
Украинцы ежедневно доказывают свою силу и несокрушимость, а значит, у врага не остается никакого шанса победить в этой войне.
54-летняя медсестра Инна Онищенко осталась едва ли не единственным медработником в оккупированном поселке под Мариуполем. Она под обстрелами продолжала спасать людей.
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