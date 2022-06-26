Ей 70 и она получила перелом позвоночника за отказ отдавать украинский паспорт — история смелой журналистки из Херсона

Украинские женщины активные, смелые, выносливые и искренние. 70-летняя журналистка и волонтер из Херсона Татьяна Антонюк не отреклась от украинского паспорта даже после жестокого избиения россиянами.

Эту историю рассказало Первое медицинское объединение Львова. Уже больше месяца женщина лечится в медучреждении Святого Луки.

Перелом позвоночника за гражданскую позицию

Пожилая активистка до мая не хотела покидать родной Херсон, ныне страдающий от российской оккупацией. Но мужу, который защищает страну в рядах ВСУ, все же удалось уговорить жену уехать в безопасность.

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Татьяна вместе с соседями отважилась выбраться из заблокированной области. Но их остановили на вражеском блокпосте.

У людей силой отобрали все ценные вещи, а когда журналистка отказалась отдавать украинский паспорт — россияне стали избивать ее.

Однако жажда свободной жизни победила бесчеловечные пытки. Полуобморочной женщине чудом удалось залезть в авто и сбежать от россиян.

Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии ее довезли во Львов, где немедленно госпитализировали. Врачи обнаружили перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Татьяна частично потеряла слух и не могла самостоятельно двигаться.

В больнице Святого Луки бабушке сделали сложную операцию — ввели в сломанный участок позвоночника специальный костный цемент.

К счастью, вертебропластика прошла удачно. Сейчас херсонка чувствует себя лучше и уже может приподниматься с постели. Но ей не хочется долго лежать в больнице, ведь душа тянется к волонтерству.

Украинцы ежедневно доказывают свою силу и несокрушимость, а значит, у врага не остается никакого шанса победить в этой войне.

54-летняя медсестра Инна Онищенко осталась едва ли не единственным медработником в оккупированном поселке под Мариуполем. Она под обстрелами продолжала спасать людей.

Читай, как развивается история медсестры Мариуполя, которая пыталась семь раз эвакуироваться.

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