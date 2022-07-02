Подолав понад тисячу кілометрів, щоб освідчитися! Військовий ЗСУ приголомшив дівчину пропозицією руки та серця

Закоханий Денис подолав понад 1000 км з фронту, щоб освідчитися своїй коханій. І попри те, що хлопець загартований боями, відважний захисник перед найважливішим моментом у житті не зміг приховати тремтіння.

Чи погодилась кохана Дениса прийняти обручку?

Подолав тисячу кілометрів, щоб освідчитися

Денис пригадує: їхні почуття зароджувались на відстані, вони спілкувались телефоном, коли він був на війні.

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Коли ми закінчували розмову, я казав їй, як сильно люблю.

Військовий радіє, що нарешті може зустріти свою кохану особисто, обійняти та поцілувати її, а найголовніше — сказати про свої почуття.

Денис воював на Донеччині та Запоріжжі. Розповідає, що йому було надзвичайно важко звикнути до бойових дій. Він не мав військового досвіду та не служив в армії. Але коли Росія почала бомбити українську землю, вдома сидіти не зміг.

Чоловік пішов захищати Україну, а, як згодом виявилося, і кохану.

Рідним, близьким та знайомим я не казав, де знаходжусь. Говорив неправду. Можливо, це і неправильно, я не хотів, щоб вони переймались.

Про дівчину розповідає, що вона писала і телефонувала щоранку. Вона єдина знала, де її Денис.

Йому — 28, а їй — 22. Обоє працюють у чернівецькому ліцеї. Хоча як колеги вони раніше майже не спілкувались, та війна їх об’єднала, створила щось нове та сильне. Цей момент, заради якого було стільки конспірації, настав.

Ірина веде пряму трансляцію з вручення атестатів випускникам. Вона нічого не підозрює, та мить — і на її обличчі сльози. Хлопці-випускники дарують їй квіти, і тут з’являється він, її герой з оберемком троянд і каблучкою.

Я обіцяю, скоро війна закінчиться, і ми з тобою будемо разом. Ти вийдеш за мене?

Під гучні оплески випускників Ірина погоджується і плаче. Каже, тепер вона — найщасливіша.

Допомогла організувати освідчення директорка ліцею. Вона підтримувала пару та тримала задум у таємниці.

Цілий рік ходили й не бачили одне одного! А тут — війна, і виявилось, що вони небайдужі одне одному. Бажаю їм щастя, радості та насолоди! — вітає закоханих директорка ліцею Людмила Краміна.

За кілька днів Денис знову поїде на службу. Коли повернеться — не знає ніхто. Але військовий обіцяє після перемоги відсвяткувати справжнє українське весілля.

Дивись, як Денис освідчився Ірині.

Раніше ми розповідали історію морського біолога, який приїхав з Антарктиди, щоб захищати Україну.

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