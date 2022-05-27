Втратив руки, але не кохання: як військовий з Маріуполя одружився попри війну

Військовослужбовець із Маріуполя Олександр Пікуль, який захищаючи місто втратив обидві руки, одружився. Тепер його руки й підтримка — його кохана.

Вона його обіймає і ставить підписи за обох у документах місцевого РАЦСу Трускавця. На жаль, пригорнути до себе кохану Олександр не може. Чоловік втратив обидві руки, захищаючи Маріуполь.

Він — морський піхотинець. Служив за контрактом з 2015 року. З перших днів повномасштабного вторгнення із побратимами боронили Південь України.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Олександра поранили 28 березня, тоді вони із хлопцями відступали від своїх позицій. Перебігав дорогу і відчув у руці дуже сильний біль.

Впав і кричав, а поряд були ще такі ж поранені, як він. Олександра швидко схопили його побратими та затягнули у броньовану машину, після чого чоловіка та інших поранених заховали в бункері.

Коли Олександр дізнався, що залишився без рук, то, зізнається, страшно було дивитись на рани. Довго випитував у санітарки, що з руками, бо не відчував їх зовсім. Спочатку вона відмовчувалась на розпитування, а потім коротко відповіла:

Так, Саша, рук немає.

За тиждень чоловіка перевезли на Азовсталь, де він і чекав на евакуацію. Своїй коханій він зміг зателефонувати лише тоді, коли вже був у Дніпрі, та розповів, що втратив руки.

Спочатку боявся, що через важкі травми залишиться самотнім, втім усе сталося навпаки. Тетяна тепер для нього не лише кохана жінка, але й офіційна дружина.

Зараз Олександр проходить реабілітацію на Львівщині, йому планують встановити протези. Медики кажуть, що на це потрібно півроку, але Олександр з Тетяною тепер уже разом зможуть подолати все.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію порятунку дев’ятирічної дівчинки з Миколаєва. Уламок снаряда пройшов мозок наскрізь, але вона вижила і тепер малює свої мрії про закінчення війни та своє щасливе майбутнє.