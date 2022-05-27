Потерял руки, но не любовь: как военный из Мариуполя женился, несмотря на войну

Военнослужащий из Мариуполя Александр Пикуль, который защищая город потерял обе руки, женился. Теперь его руки и поддержка – его любимая. Сейчас Александр проходит реабилитацию во Львовской области, ему планируют установить протезы.

Татьяна обнимает любимого и ставит подписи за обоих в документах местного ЗАГСа Трускавца. К сожалению, прижать к себе любимую Александр не может, мужчина потерял обе руки, защищая Мариуполь.

Он – морской пехотинец, служил по контракту с 2015 года. С первых дней полномасштабного вторжения вместе с собратьями защищали Юг Украины.

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Александра ранили 28 марта, тогда они с ребятами отступали от своих позиций. Мужчина рассказывает: перебегал дорогу и почувствовал в руке очень сильную боль.

Упал и кричал, но рядом были такие же раненые, как и он. Александра быстро схватили его собратья и затащили в бронированную машину, после чего бойца и других раненых спрятали в бункере.

Когда Александр узнал, что остался без рук, то, признается, было страшно смотреть на раны. Долго выпытывал у санитарки, что с руками, потому что не чувствовал их совсем. Сначала она отмалчивалась на расспросы, а потом коротко ответила:

Да, Саша, рук нет.

Через неделю мужчину перевезли на Азовсталь, где он и ждал эвакуации. Своей любимой он смог позвонить только тогда, когда был уже в Днепре. В Днепре рассказал, что потерял руки.

Сначала боялся, что из-за тяжелых травм останется одиноким, впрочем, все случилось с точностью до наоборот. Татьяна теперь для него не только любимая женщина, но и официальная жена.

Сейчас Александр проходит реабилитацию во Львовской области, ему планируют установить протезы. Медики говорят, что на это пойдет полгода, но Александр с Татьяной теперь вместе смогут преодолеть все.

Напомним, ранее мы рассказывали историю спасения 9-летней девочки из Николаева. Осколок снаряда прошел мозг насквозь, но она выжила и теперь рисует свои мечты об окончании войны и своем счастливом будущем.