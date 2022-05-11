Рассказы

Осколок снаряда прошел мозг насквозь, но она выжила! История спасения девятилетней девочки из Николаева

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 11 мая 2022, 18:00
9-річна Софійка з Миколаєва

Больше новостей
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата
Жданов і Денисенко
Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
Закисання очей у немовляти: що робити розповіла лікар-інфекціоніст
Что делать, если у младенца закисают глаза? Советует врач-инфекционист
Що робити при отруєнні хлором
Выброс хлора из-за аварии или химической атаки? Что делать при попадании вещества в атмосферу
Смотреть больше

Материалы по теме

Жданов і Денисенко
Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
Що робити при отруєнні хлором
Выброс хлора из-за аварии или химической атаки? Что делать при попадании вещества в атмосферу
Олександр Педан про YouTube-проект УніверСheck для абітурієнтів
О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов
Бійці Азову
Пока бьется сердце, буду чувствовать любовь к Украине! Эмоциональные обращения бойцов Азова к миру

Видео
0:14:12
Жданов і Денисенко

Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
0:04:40
Олександр Педан про YouTube-проект УніверСheck для абітурієнтів
О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов
Бійці Азову
Пока бьется сердце, буду чувствовать любовь к Украине! Эмоциональные обращения бойцов Азова к миру
0:02:44
У Черкаській області фермери вирощують спаржу
Выращивание спаржи — дело хлопотное: как черкасские фермеры собирают урожай, несмотря на войну
0:03:48
Проект Добробат розчищає завали зруйнованих українських міст
Добробат: добровольческие батальоны расчищают освобожденные от россиян украинские города и села
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать
0:03:06
Оперний співак з Харкова
Получил пять пулевых ранений и остался без пальца. Как оперный певец из Харькова эвакуировал людей
0:03:26
13-річна дівчинка з України шиє зайців для допомоги біженцям в Німеччині
Шьет зайцев для помощи беженцам. Как 13-летняя школьница помогает украинцам в Германии
0:02:31
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки
Из заброшенного детсада сделали “конфетку”: как неравнодушные черкасщане принимают переселенцев
0:03:58
Росіяни показують пропагандистські сюжети з Маріуполя
Не стесняются использовать детей для пропаганды — рашисты показали открытие школы в Мариуполе
Больше видео
андрій білецький
Читать дальше
Россия хочет превратить Украину в концлагерь — Андрей Билецкий о подготовке Азова как самой элитной боевой единицы мира

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь