Осколок снаряда прошел мозг насквозь, но она выжила! История спасения девятилетней девочки из Николаева

24 февраля у нее украли детство. Месяц назад девятилетняя Софийка с каштановыми кудрями и сияющими глазками вместе с мамой попали под кассетный обстрел среди жилого квартала в Николаеве. Они бежали в укрытие, когда услышали взрывы.

Мама Нина накрыла девочку собой, но было поздно — осколок от снаряда попал девочке в голову и прошел через мозг. Два дня она пролежала в коме в больнице Одессы.

А когда очнулась, Нина поехала с дочкой во Львов. В больнице Святого Николая девочке провели две сверхсложные операции.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Сложность травмы заключалась в том, что входное отверстие было в лобном участке, а осколок взрывного предмета застрял в задней черепной ямке, то есть прошел через весь мозг и ствол головного мозга.

В такой ситуации большинство пациентов вообще не выживают, а если и выживают, то остаются в так называемом вегетативном статусе, — рассказывает нейрохирург Михаил Ловга.

Тем не менее украинским врачам удалось удалить осколок снаряда из мозга ребенка и закрыть дефект титановой пластиной. Впереди у девочки длительный процесс реабилитации. Ей нужно снова научиться читать, двигаться и говорить.

Маленькая красавица много рисует и имеет две заветные мечты: стать известной певицей и чтобы не было войны.

Если ты хочешь помочь семье финансово и сделать доброе дело, можешь перечислить средства на карту мамы девочки: Нина Станиславовна Вавринюк 4790 7299 3336 4903.

По состоянию на утро 11 мая российские военные убили 226 детей, искалечили 417. Рашисты принудительно депортируют детей, что является прямым нарушением норм Конвенции ООН о правах ребенка. Читай, куда и зачем Россия вывозит украинских детей.