Уламок снаряда пройшов мозок наскрізь, але вона вижила! Історія порятунку дев’ятирічної дівчинки з Миколаєва

24 лютого в неї вкрали дитинство. Місяць тому дев’ятирічна Софійка з каштановими кучерями та сяйливими оченятами разом з мамою потрапили під касетний обстріл серед житлового кварталу в Миколаєві. Вони бігли в укриття, коли почули вибухи.

Мама Ніна накрила дівчинку собою, але було запізно — уламок від снаряда поцілив дівчинці в голову та наскрізь пройшов через мозок. Два дні дівчинка пролежала в комі в лікарні Одеси.

А коли прийшла до тями, то Ніна поїхала з донечкою до Львова. У лікарні Святого Миколая дівчинці провели дві надскладні операції.

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Складність травми полягала в тому, що вхідний отвір був у лобній ділянці, а уламок вибухового предмета застряг аж у задній черепній ямці, тобто пройшов через весь мозок і стовбур головного мозку.

У такій ситуації більшість пацієнтів узагалі не виживають, а якщо і виживають, то залишаються у так званому вегетативному статусі, — розповідає нейрохірург Михайло Ловга.

Проте українським лікарям вдалося видалити уламок снаряда з мозку дитини та закрити дефект титановою пластиною. Попереду в дівчинки тривалий процес реабілітації. Їй потрібно заново навчитися читати, рухатись і говорити.

Маленька красуня багато малює та має дві заповітні мрії: стати відомою співачкою і щоб не було війни.

Якщо ти хочеш допомогти родині фінансово та зробити добру справу, можеш перерахувати кошти на картку мами дівчинки: Ніна Станіславівна Вавринюк 4790 7299 3336 4903.

Станом на ранок 11 травня російські військові вбили 226 дітей та скалічили 417. Рашисти примусово депортують дітей, що є прямим порушенням норм Конвенції ООН про права дитини. Читай, куди та навіщо Росія вивозить українських дітей.