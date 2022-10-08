Судьба Крымского моста: как взрыв повлияет на дальнейшие планы Кремля — мнение военного эксперта

Все, что незаконно построено на украинской земле, будет разрушено. Так отреагировали в Офисе президента на утренний пожар, который произошел на Керченском мосту.

Кстати, это была гордость российского диктатора. На его строительство в свое время Россия потратила четыре миллиарда долларов. Но мост проработал всего четыре года.

Сегодня утром он не выдержал и устал. Оккупированный полуостров теперь фактически отрезан от цивилизации.

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Теперь туда россияне не могут так легко переправлять продукты, а главное — оружие и живую силу, чтобы вести войну против Украины.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев утверждает, что оккупационная армия лишена возможности передислокации личного состава и главного вооружения, а именно тяжелой бронетехники.

Это дает основания и создает предпосылки для дальнейшего успешного продвижения ВСУ по территориям Херсонской области.

Однако не оставляют попыток российские оккупанты найти себе подкрепление и в других странах. Генерал Сергей Наев рассказал, чего ждать от войны дальше и возможно ли наступление РФ из Беларуси.

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