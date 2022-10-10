Масовий ракетний обстріл України: лунають вибухи у Львові, Хмельницькому, Дніпрі, Житомирі та Харкові

Сьогодні, 10 жовтня, ворог завдав ракетних ударів по багатьох містах України. Ми вже повідомляли про ранкові вибухи у Києві.

Зараз триває повітряна тривога по всій території України, крім Криму. Просимо бути в безпеці та не залишати укриття.

Вибухи у Львові

Мер міста Андрій Садовий повідомив про роботу ППО у Львові. Також є інформація про перебої з мобільним зв’язком та дистанційне навчання в школах міста.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів про влучання в області.

— Зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу, — йдеться в повідомленні.

Згодом Андрій Садовий додав про призупинення роботи ТЕЦ.

— Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох помпових станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

Вибухи у Хмельницькому

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій теж заявив про роботу ППО в області. Згодом стало відомо про влучання по об’єктах критичної інфраструктури в області, є перебої з постачанням електроенергії.

Вибухи у Дніпрі

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про поранених та загиблих.

— Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів, — йдеться в повідомленні.

Вибухи у Житомирі

Голова Житомирської ОВА Віталій Бученко повідомив про влучання в критичну інфраструктуру.

— Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів уже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають, — сказав він.

Вибухи у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання у місті.

— Попередньо три “прильоти” по Харкову. Удар був по об’єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання, — зазначив він.

Реакція Володимира Зеленського на обстріл України

— 229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.

Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними, — написав він у соціальних мережах.

Від потужних ракетних обстрілів страждає Запоріжжя. Раніше ми розповідали про обстріл Запоріжжя 9 жовтня.

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