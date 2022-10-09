Обстріл Запоріжжя сьогодні: 12 загиблих і майже 50 постраждалих — що відомо про ракетну атаку

У ніч проти 9 жовтня, близько 02:00, росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

У результаті атаки зруйновано під’їзд багатоповерхового житлового будинку з першого по восьмий поверх і п’ять приватних будинків.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Відомо про десятки постраждалих.

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За попередньою інформацією, росіяни випустили з літаків 12 ракет по Запоріжжю. Більшість влучили у житлові будинки, але також уражено об’єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них шість дітей.

— Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. Уже врятовано вісім осіб, — каже Старух.

Станом на 08:00 на місці працюють усі відповідні служби міста, постраждалим надається необхідна допомога.

Від ДСНС залучено 20 одиниць спеціальної техніки та 85 осіб особового складу.

Утім рятувальники закликають людей не відвідувати місця подій, де тривають аварійно-рятувальні роботи. Адже ворог може завдати повторних обстрілів.













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Реакція Зеленського на атаку на Запоріжжя

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Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми, — написав він.

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