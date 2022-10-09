Обстрел Запорожья сегодня: 12 погибших и почти 50 пострадавших — что известно о ракетной атаке

В ночь на 9 октября, около 02:00, россияне нанесли ракетные удары по Запорожью.
В результате атаки разрушен подъезд многоэтажного жилого дома с первого по восьмой этаж и пять частных домовладений.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух. Известно о десятках пострадавших.
По предварительной информации, россияне выпустили из самолетов 12 ракет по Запорожью. Большинство попали в жилые дома, но также повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.
Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них шесть детей. Информация уточняется.
Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них шесть детей. Информация уточняется.
— Под завалами могут находиться люди. Уже спасены восемь человек, — говорит Старух.
По состоянию на 08:00 на месте работают все соответствующие службы города, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
От ГСЧС привлечены 20 единиц специальной техники и 85 человек личного состава.
Однако спасатели призывают людей не посещать места событий, где продолжаются аварийно-спасательные работы. Ведь враг может совершить повторные обстрелы.
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