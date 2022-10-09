Актуальна карта бойових дій в Україні 9 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ніщо не можна порівняти з красою відблиску в очах, що з’являється від погляду на те, як палає Кримський міст. Звісно, щоб дійти до цієї точки на карті бойових дій, ще доведеться довго та сумлінно працювати, але ця сліпуча картина того варта.

Про це попереджає і Генштаб ЗСУ, який щоденно ділиться з українцями інформацією про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої. Над наближення перемоги працюємо ми.

Водночас міжнародні організації продовжують слідкувати події на полі бою в Україні та аналізувати моральний стан противника після такої кількості невдач, що пронизують його буденність.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує загальну ситуацію в країні-агресора:

Західні та російські повідомлення про розбіжності всередині Кремля набирають обертів у російському інформаційному просторі, підриваючи видимість стабільності режиму президента Росії.

Крім того, експерти зазначають, що анекдотичні повідомлення про погані умови для мобілізованого персоналу в російському інформаційному просторі продовжують підживлювати правдивий наратив про некомпетентність Кремля та російського Міністерства оборони.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БПЛА.

Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад двадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку — Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;

на Слобожанському напрямку — Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна ;

на Краматорському напрямку — Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка ;

на Бахмутському напрямку — Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк ;

на Авдіївському напрямку — Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА Орлан.

Українські ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів.

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