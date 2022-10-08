Нічні вибухи в Харкові викликали пожежі: росіяни обстріляли місто та область — є постраждалі

У ніч проти 8 жовтня росіяни знову атакували Харків. Постраждали Салтівський та Основ’янський райони. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Читай, яка ситуація зараз у місті та області.

Вибухи в Харкові 8 жовтня

За словами Синєгубова, після півночі росіяни завдали чотири удари по Салтівському району Харкова та один — по Основ’янському. Відомо, що ракети типу С-300 були запущені з російського Бєлгорода.

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Пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждав також один з лікувальних закладів. Рятувальники вже ліквідували кілька пожеж.

Осколкові поранення середньої важкості отримав 45-річний чоловік. Його госпіталізували.

На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

Удари по Харківській області

Також окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Богодухівському, Харківському та Ізюмському районах.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували шістьох людей:

одного чоловіка в Харкові;

одного постраждалого в Харківському районі;

чотирьох людей в Ізюмському внаслідок підривів на мінах.

Українцям особливо важливо слідкувати за подіями на фронті, щоб залишатись у безпеці. Карта бойових дій в Україні 08.10.2022 покаже, де сьогодні “спекотно”.

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