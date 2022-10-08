Україна

Нічні вибухи в Харкові викликали пожежі: росіяни обстріляли місто та область — є постраждалі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Жовтня 2022, 11:30
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