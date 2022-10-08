Ночные взрывы в Харькове вызвали пожары: россияне обстреляли город и область — есть пострадавшие

В ночь на 8 октября россияне снова атаковали Харьков. Пострадали Салтовский и Основянский районы. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Читай, какая ситуация сейчас в городе и области.

Взрывы в Харькове 8 октября

По словам Синегубова, после полуночи россияне нанесли четыре удара по Салтовскому району Харькова и один по Основянскому. Известно, что ракеты типа С-300 были запущены из русского Белгорода.

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Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание на открытые территории. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадало также одно из лечебных учреждений. Спасатели уже ликвидировали несколько пожаров.

Осколочные ранения средней тяжести получил 45-летний мужчина. Его госпитализировали.

На местах работают правоохранительные органы и все профильные службы.

Удары по Харьковской области

Также оккупанты наносили удары по Купянскому, Богодуховскому, Харьковскому и Изюмскому районам.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали шесть человек:

одного мужчину в Харькове;

одного пострадавшего в Харьковском районе;

четырех человек в Изюмском районе в результате подрывов на минах.

Украинцам особенно важно следить за событиями на фронте, чтобы оставаться в безопасности. Карта боевых действий в Украине 08.10.2022 покажет, где сегодня “жарко”.

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