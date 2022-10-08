Украина

Ночные взрывы в Харькове вызвали пожары: россияне обстреляли город и область — есть пострадавшие

Елена Яковлева, редактор сайта 08 октября 2022, 11:30
Вибухи в Харкові: що відомо на сьогодні, 8 жовтня 2022

Больше видео
Масові поховання в Лимані: ексгумація тіл жертв війни
Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации
0:01:36
Кримський міст підірвали - що відомо про вибух на мосту 08.10.2022
А рассветы в Крыму — действительно пожар! Что известно об утренних взрывах на Крымском мосту
Обстрел ЗАЭС
ЗАЭС обесточена! Россияне обстреляли атомную станцию и поселок, есть пострадавшие ​​— что известно
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 8 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Последние видео
Масові поховання в Лимані: ексгумація тіл жертв війни

Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации
Вибухи в Харкові: що відомо на сьогодні, 8 жовтня 2022
Ночные взрывы в Харькове вызвали пожары: россияне обстреляли город и область — есть пострадавшие
0:01:36
Кримський міст підірвали - що відомо про вибух на мосту 08.10.2022
А рассветы в Крыму — действительно пожар! Что известно об утренних взрывах на Крымском мосту
Обстрел ЗАЭС
ЗАЭС обесточена! Россияне обстреляли атомную станцию и поселок, есть пострадавшие ​​— что известно
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 8 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:03
уникальный медицинский бронеавтомобиль
Ковчег на колесах: в Днепре создали уникальный медицинский бронеавтомобиль
0:04:19
Молочные фермы в Украине
Семейные молочные фермы в Украине: как молоко спасает экономику
0:01:12
ГУР перехваты
Мобилизованных уже бросают на фронт сразу — военный РФ под Лиманом
нобелівська премія
Нобелевскую премию мира 2022 получили организации из Украины, России и Беларуси — что о них известно и какой была реакция
0:04:54
Протезирование в Украине
Лишился конечности на второй день войны. Украинец получил протез за четыре часа от американца
Больше видео
Масові поховання в Лимані: ексгумація тіл жертв війни
Читать дальше
Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации
Кримський міст підірвали - що відомо про вибух на мосту 08.10.2022
Читать дальше
А рассветы в Крыму — действительно пожар! Что известно об утренних взрывах на Крымском мосту

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь