Актуальная карта боевых действий в Украине 9 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ничто не сравнимо с красотой блеска в глазах, что появляется от взгляда на пылающий Крымский мост. Конечно, чтобы дойти до этой точки на карте боевых действий, еще придется долго и добросовестно работать, но эта ослепительная картина того стоит.

Об этом предупреждает и Генштаб ВСУ, который ежедневно делится с украинцами информацией об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои. Над приближающейся победой работаем и мы все.

В то же время международные организации продолжают следить за событиями на поле боя в Украине и анализировать моральное состояние противника после такого количества неудач, пронизывающих его обыденность.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует общую ситуацию в стране-агрессора:

Западные и российские сообщения о разногласиях внутри Кремля набирают обороты в российском информационном пространстве, подрывая видимость стабильности режима президента России.

Кроме того, эксперты отмечают, что анекдотические сообщения о плохих условиях для мобилизованного персонала в российском информационном пространстве продолжают подпитывать правдивый нарратив о некомпетентности Кремля и российского Министерства обороны.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА.

В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Огневое поражение претерпели более 15 населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении — Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

направлении — Черниговской области, а также Сумской области; на Слобожанском направлении — Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная ;

направлении — ; на Краматорском направлении — Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка ;

направлении — ; на Бахмутском направлении — Верхнекаменское, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк ;

направлении — ; на Авдеевском направлении — Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них — Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Зализничное, Гуляйпольское, Волшебное и Мирное.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.

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