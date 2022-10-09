Актуальная карта боевых действий в Украине 9 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ничто не сравнимо с красотой блеска в глазах, что появляется от взгляда на пылающий Крымский мост. Конечно, чтобы дойти до этой точки на карте боевых действий, еще придется долго и добросовестно работать, но эта ослепительная картина того стоит.
Об этом предупреждает и Генштаб ВСУ, который ежедневно делится с украинцами информацией об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои. Над приближающейся победой работаем и мы все.
В то же время международные организации продолжают следить за событиями на поле боя в Украине и анализировать моральное состояние противника после такого количества неудач, пронизывающих его обыденность.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует общую ситуацию в стране-агрессора:
Западные и российские сообщения о разногласиях внутри Кремля набирают обороты в российском информационном пространстве, подрывая видимость стабильности режима президента России.
Западные и российские сообщения о разногласиях внутри Кремля набирают обороты в российском информационном пространстве, подрывая видимость стабильности режима президента России.
Кроме того, эксперты отмечают, что анекдотические сообщения о плохих условиях для мобилизованного персонала в российском информационном пространстве продолжают подпитывать правдивый нарратив о некомпетентности Кремля и российского Министерства обороны.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА.
В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Огневое поражение претерпели более 15 населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них — Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Зализничное, Гуляйпольское, Волшебное и Мирное.
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан.
Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.
“Вторую” армию мира разбивают виртуозы. И эти виртуозы — в украинских войсках. Генерал Сергей Наев рассказал, чего ждать от войны дальше и о том, когда провалился российский блицкриг.