Массовые ракетные обстрелы Украины: взрывы раздаются во Львове, Хмельницком, Днепре, Житомире и Харькове

Сегодня, 10 октября, враг нанес ракетные удары по многим городам Украины. Мы уже сообщали об утренних взрывах в Киеве.

Сейчас продолжается воздушная тревога по всей территории Украины, кроме Крыма. Просим быть в безопасности и не покидать укрытия.

Взрывы во Львове

Мэр города Андрей Садовый сообщил о работе ПВО во Львове. Также есть информация о перебоях с мобильной связью и о дистанционном обучении в школах города.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о попадании в области.

— Зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу, — говорится в сообщении.

Затем Андрей Садовый добавил о приостановке работы ТЭЦ.

— Из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы возобновить водоснабжение в город.

Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регуляторы.

Взрывы в Хмельницком

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий тоже заявил о работе ПВО в области. Впоследствии стало известно о попадании по объектам критической инфраструктуры в области, есть перебои со снабжением электроэнергией.

Взрывы в Днепре

Глава Днепропетровской ОВА сообщил о раненых и погибших.

— Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов, — говорится в сообщении.

Взрывы в Житомире

Глава Житомирской ОВА Виталий Бученко сообщил о попадании в критическую инфраструктуру.

— Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирской области. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются, — сказал он.

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попаданиях в городе.

— Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение, — сказал он.

Реакция Владимира Зеленского на обстрел Украины

— 229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые уезжают на работу в Днепр и Киев.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными, — написал он в социальных сетях.

От мощных ракетных обстрелов страдает Запорожье. Ранее мы рассказывали про обстрел Запорожья 9 октября.

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