Быть готовыми ко всему: что делать, если исчезли электричество, вода и газ

Россия намеренно наносит удары по объектам критической инфраструктуры, чтобы оставить гражданское население страны без тепла, света, воды и связи. Массовые обстрелы в течение 10 и 11 октября, которые должны были вызвать панику среди населения и демотивацию тыла, на самом деле разозлили украинцев еще больше.

Чтобы иметь возможность и силы отомстить сполна, нам с тобой стоит знать несколько вариантов, как выжить без света, газа и воды и о чем стоит позаботиться уже сейчас.

О том, что делать, если исчезают важные коммуникации, рассказало Минреинтеграции.

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Что делать, если исчезло водоснабжение

Прежде всего необходимо перекрыть все краны подачи воды в дом. Это поможет избежать прорывов воды после подачи или попадания в трубы воздуха.

Также следует запастись питьевой водой: из бюветов, колодцев, пунктов разлива питьевой воды, источников, а также купленной питьевой водой.

Для приготовления пищи или напитков лучше всего употреблять питьевую магазинную воду в бутылках, а не воду из открытых источников — так ты избежишь бактериальных заболеваний и кишечных расстройств.

Что делать, если отключили электроэнергию

К такой ситуации лучше подготовиться заранее: приобрети фонарики на батарейках или солнечной панели, адаптер для зарядки телефона в авто, свечи и спички.

Также лучше всегда иметь готовые заряженные повербанк, аккумуляторы и другие батареи.

Когда электроснабжение выключено или работает с перебоями:

выключи все бытовые электрические приборы из розеток;

найди все необходимые аккумуляторы и экономь батарею своего телефона;

если ты заметил(-ла), что провода электролиний провисают или висят оборванные — не приближайся к ним и избегай дороги рядом, если она мокрая.

Также помни о безопасности при использовании свечей и сухого спирта или других разжигающих веществ.

Что делать, если исчезло газоснабжение

Чтобы отсутствие газа не застало тебя врасплох, составь список необходимых вещей и закупи их уже сейчас.

Тебе понадобятся сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них;

купи или отыщи туристическую горелку — на таком газовом баллоне можно готовить еду какое-то время;

восстанови запасы продуктов, которые не портятся за несколько дней: лучше всего сейчас вспомнить о консервации и тушеных мясе и рыбе в консервах;

На всякий случай разработай план, как ты и твои близкие будете действовать, если газоснабжение не возобновится через несколько дней. Лучшим вариантом будет переселиться в загородный дом, который найдется чем отапливать: дровами или углем.

Когда исчезло газоснабжение, необходимо сразу перекрыть газовый вентиль в доме. Обогреть себя можно с помощью теплой одежды и разжигания очагов на улице — но ни в коем случае не делай этого в квартире или доме!

Что еще нужно приобрести для этой зимы, можешь узнать из нашего экстремального списка необходимых вещей.

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