Твоя безопасность

Быть готовыми ко всему: что делать, если исчезли электричество, вода и газ

Виктория Мельник, редактор сайта 13 октября 2022, 07:00
Что делать если пропал свет
Фото: Pexels

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