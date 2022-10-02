Консервация, фонарики, что еще? Экстремальный список, чем стоит запастись на зиму-2023

Зима уже на пороге, и тактика ведения войны у россиян до сих пор неизменна: понятно, что за обстрелами критической инфраструктуры стоит цель лишить украинцев электроэнергии, а соответственно света и тепла.

Власти Украины уже закупают необходимые для поддержки энергоснабжения генераторы, но стоит позаботиться о своем комфорте и самостоятельно.

Казалось бы, ничего тяжелого в этом нет: стоит закупиться батарейками, дровами или торфом, обогревателями, теплой одеждой и покрывалами. С другой стороны, президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар отмечает, что для каждого жителя разных городов условия и правила могут отличаться.

— Более сложная ситуация именно с жителями многоэтажек в больших городах. Если в деревенский или загородный дом можно принести дрова, торф, уголь, приобрести генератор, какое-то количество горючего — на какой-то период можно обеспечить себя светом и теплом.

Если что-нибудь случается в большом городе, никакая буржуйка на 25-м этаже многоэтажки не поможет. И дрова туда таскать никто не будет, и генератор на балконе не поставишь, — объясняет Гончар.

Стоит понимать, что в условиях экстраординарной ситуации хорошо иметь возможность покинуть холодный дом и эвакуироваться в безопасный регион.

Тем жителям, которые проживают в городах в зоне боевых действий или близких к линии фронта, необходимо эвакуироваться обязательно, — такого мнения директор Нефтегазового консультационного центра Ньюфолк Андрей Закревский.

Как подготовиться к зиме-2023: список закупок

Кроме “традиционного” тревожного чемоданчика, украинцам стоит сложить и сумку на случай отключения света и тепла. Инструктор по выживанию, руководитель специализированной школы Белые волки Сергей Белоус рассказал, что стоит купить уже сейчас, чтобы не замерзнуть зимой.

Фонарик и запасные батарейки или фонарик с солнечной батареей или аккумуляторный;

Газовая лампа для приготовления пищи;

Эксперт напоминает: в случае проблем со светом исчезнет и вода. Поэтому стоит подумать о запасах пищи: желательно, чтобы они не нуждались в большом количестве воды: каши быстрого приготовления, мясные, рыбные и овощные консервы.

Запас влажных и сухих салфеток;

Также нужно помнить о биологических потребностях:

Позаботься о достаточном количестве мусорных пакетов, ведер. Во дворе лучше выкопать яму для нечистот — лучше это делать сейчас, чтобы не долбить замерзшую землю зимой. Если твои финансы позволяют — приобрети небольшую “солнечную электростанцию”. Зимой такая конструкция поможет зарядить гаджеты и другие девайсы. Если в твоем многоквартирном доме есть котел или генератор, то позаботься о достаточном количестве топлива для них. Проверь внутридомовые сети и замени, если старые могут не выдержать нагрузки: зимой активнее начнут использовать обогреватели, от которых электросеть может просто “лечь”.

Эксперты также советуют выключать все возможные устройства из сети, потому что каждые перепады напряжения могут стать роковыми для жизненно необходимых девайсов.

Для тех электроприборов, которые должны быть включены всегда (холодильник, например) стоит приобрести стабилизатор напряжения — реле.

Как подготовить дом к зиме?

По словам Андрея Закревского, лучше в квартире создать так называемую “комнату тепла”. Логично обустроить ее на кухне, где можно и готовить еду, и греться.

— Можно обустроить там место отдыха: диван или несколько кресел. Также важно утеплить дверь, окна и балконы в квартире.

Один из важных моментов — уже нужно делать запасы пищи на зиму. К тому же рассчитывать нужно не только на свою семью, но и с запасом.

Консервирование сейчас будет очень кстати. Это именно та ситуация, когда мы шутили “надо больше огурцов, а вдруг война”.

Также семьям нужно кооперироваться, и не стоит забывать о важности работы общин. Именно последние должны заниматься обустройством помещений для хранения продовольствия, проверять трубы и электросети.

Эксперт призвал городских голов серьезно подумать о палатках обогрева для крупных городов.

Что еще нужно знать, чтобы быть готовым к “темным временам” без света — читай в нашем материале.

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