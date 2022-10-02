Консервація, ліхтарики, що ще?Екстремальний список, чим варто запастись на зиму-2023

Зима уже на порозі, і тактика ведення війни у росіян досі незмінна: зрозуміло, що за обстрілами критичної інфраструктури стоїть мета позбавити українців електроенергії, а відповідно — світла й тепла.

Влада України уже закуповує необхідні для підтримки енергопостачання генератори, але варто подбати про свій комфорт і самотужки.

Здавалося б, нічого важкого в цьому немає: варто закупитися батарейками, дровами чи торфом, обігрівачами, теплим одягом та покривалами. З іншого боку, президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар зазначає: для кожного жителя різних міст умови та правила можуть відрізнятися.

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— Складніша ситуація саме з мешканцями багатоповерхівок у великих містах. Якщо у сільську хату чи заміський будинок можна принести дрова, торф, вугілля, придбати генератор, якусь кількість пального — на якийсь період можна себе забезпечити світлом та теплом.

Якщо щось трапляється у великому місті, жодна буржуйка на 25-му поверсі багатоповерхівки не допоможе. І дрова туди тягати ніхто не буде, й генератор на балконі не поставиш, — пояснює Гончар.

Варто розуміти, в умовах екстраординарної ситуації, буде можливість покинути холодний будинок та евакуюватися до безпечного регіону.

Тим мешканцям, які проживають у містах в зоні бойових дій або близьких до лінії фронту, евакуюватися необхідно обов’язково — такої думки директор Нафтогазового консультаційного центру Ньюфолк Андрій Закревський.

Як підготуватися до зими-2023: список закупівель

Окрім “традиційної” тривожної валізки, українцям варто скласти й сумку на випадок відключення світла та тепла. Інструктор з виживання, керівник спеціалізованої школи Білі вовки Сергій Білоус розповів, що варто купити вже зараз, аби не замерзнути взимку.

Ліхтарик та запасні батарейки, або ліхтарик з сонячною батареєю чи акумуляторний;

Газова лампа для приготування їжі;

Експерт нагадує: в разі проблем зі світлом, зникне й вода. Тож варто подумати про запаси їжі: бажано, аби вони не потребували багато води: каші швидкого приготування, м’ясні, рибні та овочеві консерви.

Запас вологих та сухих серветок;

Також потрібно пам’ятати про біологічні потреби:

Подбай про достатню кількість сміттєвих пакетів, відер. У дворі краще викопати яму для нечистот — краще це робити зараз, аби не довбати замерзлу землю взимку. Якщо твої фінанси дозволяють — придбай невелику “сонячну електростанцію”. Взимку така конструкція допоможе зарядити гаджети та інші девайси. Якщо у твоєму багатоквартирному будинку є котел чи генератор, то подбай про достатню кількість палива для них. Перевір внутрішньобудинкові мережі та заміни, якщо старі можуть не витримати навантаження: взимку активніше почнуть використовувати обігрівачі, від яких електромережа може просто “лягти”.

Експерти також радять вимикати усі можливі пристрої з мережі, бо кожні перепади напруги можуть стати фатальними для життєво необхідних девайсів.

Для тих електроприладів, які повинні бути ввімкненими завжди (холодильник, наприклад) варто придбати стабілізатор напруги — реле.

Як підготувати домівку до зими?

За словами Андрія Закревського, краще у квартирі створити так звану “кімнату тепла”. Логічно її облаштувати на кухні, де можна і готувати їжу, і грітися.

— Можна облаштувати там місце відпочинку: диван чи кілька крісел. Також важливо утеплити двері, вікна та балкони у квартирі.

Одне із важливого — уже потрібно робити запаси їжі на зиму. До того ж розраховувати потрібно не лише на свою сім’ю, а й про запас.

Консервування зараз будуть дуже доречними. Це саме та ситуація, коли ми жартували “треба більше огірків, а раптом війна”.

Також сім’ям потрібно кооперуватися, і не варто забувати про важливість роботи громад. Саме останні повинні займатися облаштуванням приміщень для зберігання харчів, перевіряти труби та електромережі.

Експерт закликав міських голів серйозно подумати про намети обігріву для великих міст.

Що ще потрібно знати, аби бути готовим до “темних часів” без світла — читай у нашому матеріалі.

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