Консервація, ліхтарики, що ще?Екстремальний список, чим варто запастись на зиму-2023

Зима уже на порозі, і тактика ведення війни у росіян досі незмінна: зрозуміло, що за обстрілами критичної інфраструктури стоїть мета позбавити українців електроенергії, а відповідно — світла й тепла.
Влада України уже закуповує необхідні для підтримки енергопостачання генератори, але варто подбати про свій комфорт і самотужки.
Здавалося б, нічого важкого в цьому немає: варто закупитися батарейками, дровами чи торфом, обігрівачами, теплим одягом та покривалами. З іншого боку, президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар зазначає: для кожного жителя різних міст умови та правила можуть відрізнятися.
— Складніша ситуація саме з мешканцями багатоповерхівок у великих містах. Якщо у сільську хату чи заміський будинок можна принести дрова, торф, вугілля, придбати генератор, якусь кількість пального — на якийсь період можна себе забезпечити світлом та теплом.
Якщо щось трапляється у великому місті, жодна буржуйка на 25-му поверсі багатоповерхівки не допоможе. І дрова туди тягати ніхто не буде, й генератор на балконі не поставиш, — пояснює Гончар.
Якщо щось трапляється у великому місті, жодна буржуйка на 25-му поверсі багатоповерхівки не допоможе. І дрова туди тягати ніхто не буде, й генератор на балконі не поставиш, — пояснює Гончар.
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Варто розуміти, в умовах екстраординарної ситуації, буде можливість покинути холодний будинок та евакуюватися до безпечного регіону.
Тим мешканцям, які проживають у містах в зоні бойових дій або близьких до лінії фронту, евакуюватися необхідно обов’язково — такої думки директор Нафтогазового консультаційного центру Ньюфолк Андрій Закревський.
Тим мешканцям, які проживають у містах в зоні бойових дій або близьких до лінії фронту, евакуюватися необхідно обов’язково — такої думки директор Нафтогазового консультаційного центру Ньюфолк Андрій Закревський.
Окрім “традиційної” тривожної валізки, українцям варто скласти й сумку на випадок відключення світла та тепла. Інструктор з виживання, керівник спеціалізованої школи Білі вовки Сергій Білоус розповів, що варто купити вже зараз, аби не замерзнути взимку.
Експерт нагадує: в разі проблем зі світлом, зникне й вода. Тож варто подумати про запаси їжі: бажано, аби вони не потребували багато води: каші швидкого приготування, м’ясні, рибні та овочеві консерви.
Експерт нагадує: в разі проблем зі світлом, зникне й вода. Тож варто подумати про запаси їжі: бажано, аби вони не потребували багато води: каші швидкого приготування, м’ясні, рибні та овочеві консерви.
Експерти також радять вимикати усі можливі пристрої з мережі, бо кожні перепади напруги можуть стати фатальними для життєво необхідних девайсів.
Для тих електроприладів, які повинні бути ввімкненими завжди (холодильник, наприклад) варто придбати стабілізатор напруги — реле.
Для тих електроприладів, які повинні бути ввімкненими завжди (холодильник, наприклад) варто придбати стабілізатор напруги — реле.
За словами Андрія Закревського, краще у квартирі створити так звану “кімнату тепла”. Логічно її облаштувати на кухні, де можна і готувати їжу, і грітися.
— Можна облаштувати там місце відпочинку: диван чи кілька крісел. Також важливо утеплити двері, вікна та балкони у квартирі.
Одне із важливого — уже потрібно робити запаси їжі на зиму. До того ж розраховувати потрібно не лише на свою сім’ю, а й про запас.
Консервування зараз будуть дуже доречними. Це саме та ситуація, коли ми жартували “треба більше огірків, а раптом війна”.
Консервування зараз будуть дуже доречними. Це саме та ситуація, коли ми жартували “треба більше огірків, а раптом війна”.
Також сім’ям потрібно кооперуватися, і не варто забувати про важливість роботи громад. Саме останні повинні займатися облаштуванням приміщень для зберігання харчів, перевіряти труби та електромережі.
Експерт закликав міських голів серйозно подумати про намети обігріву для великих міст.
Що ще потрібно знати, аби бути готовим до “темних часів” без світла — читай у нашому матеріалі.
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