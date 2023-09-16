Как подготовиться к блэкауту — что нужно иметь в случае отключения электроснабжения

На случай, если российские военные коварно продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры, мы должны быть готовы. Хотя за прошлый год, казалось, мы уже всё пережили и знаем, но есть люди, которые не имели всего необходимого во время отключений света. Кроме того, есть и недавно вернувшиеся в Украину.

Поэтому держи несколько советов, которые пригодятся, если снова будут отключения электроэнергии в Украине. Разбираем вместе, как подготовиться к блэкауту.

База

Многие украинцы собрали свои тревожные сумки, которые так и стоят где-то в шкафу, однако меняются времена года и обстоятельства, поэтому нужно регулярно их пересматривать и обновлять. Кроме еды и теплых вещей, обязательно положи фонарик, батарейки или аккумуляторы, заряженный павербанк или несколько, спальный мешок (по возможности).

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Ты можешь приобрести также туристическую газовую горелку или газовую плитку, с помощью которой можно будет приготовить крупы, макароны, даже что-нибудь пожарить. Однако заранее позаботься о запасе газовых баллонов. Затем будешь использовать это всё в туристических походах.

Или хорошим выходом для тех, у кого частный дом, будет приобрести BBQ, мангал или сковороду из диска бороны. Это закроет проблему с приготовлением пищи, если света не будет продолжительное время.

Позаботься о питьевой и технической воде или спланируй заранее, где ты ее будешь брать. Бывает, когда нет электроснабжения, есть проблемы с водоснабжением. Так что, как говорится, just in case.

И отложи немного наличных денег. Во время отключения не все магазины имеют возможность принимать оплату картами.

Еда быстрого приготовления

Без света и отопления сложно приготовить блюда, требующие много процессов. Поэтому нужно запастись тем, что легко готовится, например, кускус, овсянка, пюре или лапша быстрого приготовления. Для таких блюда нужен только кипяток, соответственно, это поможет экономить свет и газ.

Также стоит запастись:

сублимированной пищей;

тушенкой;

консервами;

злаковыми батончиками;

орешками и семенами;

сухофруктами.

Дополнительный источник тепла

Если ты живешь в частном доме, стоит задуматься о резервном источнике отопления. Это может быть твердотопливный котел с природной тягой, которому не требуется подключение к сети.

Другим известным источником тепла может быть “буржуйка”. Однако этот вариант не очень безопасен и подойдет только для частных домов. В квартире нельзя вывести продукты сгорания, что может привести к пожару. Мы такой вариант не рекомендуем.

Интересным вариантом может быть маленький экокамин, использующий биотопливо и не имеющий дыма. Есть разные размеры и дизайны, которые будут подходить твоему интерьеру. Такие камины могут хорошо прогреть маленькую комнату. Есть и такие, на которых можно даже приготовить еду.

А чтобы сделать свою кровать теплой и уютной, можно приобрести электропростынь на батарейках. И, да, надо иметь батарейки на все с запасом.

Источники бесперебойного питания и света

Также владельцы частных домов могут купить аккумуляторы и генераторы, которые станут источником бесперебойного питания.

Популярными стали за период отключений разные портативные зарядные станции. Прежде чем приобрести ее, просмотри более подробно специфику работы, посчитай, какие устройства планируешь подключать к ней, почитай отзывы – и тогда уже отталкивайся в выборе. Обрати внимание на скорость зарядки станции, мощность своих устройств и количество энергии, которую может хранить аккумулятор станции (смотри на показатель Ватт в час или W*h).

Также хорошо иметь дома аккумуляторные лампочки, LED-ленты и фонарики, реагирующие на движение. Это хорошая замена свечам. Их только для романтики или релакса. =)

Другие важные детали

Не забудь подумать об утеплении своего дома. При необходимости заклей щели на окнах, между стеной и батареей положи теплоотражающие экраны. Подумай о замене отопительной системы, например котла или насоса.

Можно установить гелиоколлекторную систему подогрева воды на крыше. Эта система нагревает воду от солнца, за исключением туманных зимних дней.

Установи в помещении термостат, который поможет поддерживать температуру.

Жителям квартир может быть гораздо сложнее, ведь без электричества не будет снабжения водой и не будет работать канализация.

Не забывай о себе

Не забывай, что нужно держать свое тело в тепле. Запасись теплыми одеялами и одеждой. Соблюдай принцип многослойности. Полезно будет термобелье. Однако не стоит пить алкоголь, чтобы согреться. Это может привести к переохлаждению.

Теперь ты знаешь, как подготовиться к блэкауту.

Ну, и подумай о списке книг, которые будешь читать по вечерам без телевизора. Ну и загруженные лекции, сериалы и фильмы на телефон никто не отменял. Но давай только без пиратства.

Зимой нужно быть бережливым, чтобы платежки за коммунальные услуги не шокировали. Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.

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