Чтобы не потеряться в темноте: как правильно одеваться на улицу без освещения

Россия обстреливает критическую инфраструктуру Украины. Поэтому в целях экономии электроэнергии в городах могут выключать освещение даже на улице. Как одеваться на улицу без освещения, чтобы не потеряться — смотри в материале.
Если на улице темно, а выходить все же нужно, Spravdi поделились советами, какую одежду лучше выбрать, чтобы ее было видно в темноте.
Если в одежде таких частиц нет, ты можешь приобрести специальные ленты и скотч, который можно прицепить на одежду. Но как это сделать, чтобы быть заметным(-ой) для водителей?
Ранее мы рассказывали, что делать, если пропали электричество, вода и газ.
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