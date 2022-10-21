Чтобы не потеряться в темноте: как правильно одеваться на улицу без освещения

Россия обстреливает критическую инфраструктуру Украины. Поэтому в целях экономии электроэнергии в городах могут выключать освещение даже на улице. Как одеваться на улицу без освещения, чтобы не потеряться — смотри в материале.

Как одеваться на улицу без освещения

Если на улице темно, а выходить все же нужно, Spravdi поделились советами, какую одежду лучше выбрать, чтобы ее было видно в темноте.

Вещи светлого цвета. Так тебя смогут увидеть водители на дороге. Лучше всего, когда верхняя одежда светлых оттенков. Желтый цвет наиболее заметен для светоотражателей. Светоотражающие ленты. Приобрети такую ​​и наклей на одежду или аксессуары. Особенно подходит тем, у кого темная одежда. Аксессуары для домашних питомцев. Если ты идешь на прогулку с собакой или котом, надень ему ошейник, светящийся в темноте, или одежду со светоотражающими частицами. Ведь животных еще сложнее заметить в темноте.

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Как носить светоотражающие элементы

Если в одежде таких частиц нет, ты можешь приобрести специальные ленты и скотч, который можно прицепить на одежду. Но как это сделать, чтобы быть заметным(-ой) для водителей?

Светоотражающие элементы должны быть на уровне глаз. Лучше всего приклеить их на куртку или на рюкзак. В темноте хорошо видны световые элементы более 15 кв. см. Светоотражающие элементы можно повязать на подвижные части тела — руки, ноги, предплечья, голени. Детям лучше сделать наклейки на одежде, шапке и обуви.

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